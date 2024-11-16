Keban'da dağa çizilen Türkiye haritası boyanarak yenilendi

Elazığ'ın Keban ilçesinde kaya üzerine yapılan Türkiye haritası boyanarak yenilendi.

İlçe girişindeki Kıjkıjık Dağı'na, dönemin Kaymakamı Selahattin Ateş tarafından Kebanlı ressam Abdullah Bulut'a yağlı boya ile çizdirilen 400 metrekare büyüklüğündeki kaya haritası, boyanarak yenilendi.

MHP Keban İlçe Başkanı Osman Dinkçi, yaptığı açıklamada, Türkiye haritasını şehitlerin hatırası için yeniden boyamaya karar verdiklerini belirterek, "Gönüllü arkadaşlarla organizasyon yaptık. Türkiye'nin en büyük kaya haritalarından biri olma özelliğini taşıyan ay yıldızlı Türkiye haritamız ilçemize emanet bir eser. Haritanın boyanmasını şehitlerimizin hatırasına gönüllü bir şekilde gerçekleştirdik. Boyama işleminde destek ve katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Şehitlerimiz için ne yapsak azdır." ifadelerini kullandı.