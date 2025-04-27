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        GÜNCELLEME - Elazığ'da midibüsün devrildiği kazada 25 kişi yaralandı

        Elazığ'da midibüsün devrilmesi sonucu 2'si ağır 25 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 18:55 Güncelleme: 27.04.2025 - 18:55
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        GÜNCELLEME - Elazığ'da midibüsün devrildiği kazada 25 kişi yaralandı
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        Elazığ'da midibüsün devrilmesi sonucu 2'si ağır 25 kişi yaralandı.

        A.Z. idaresindeki 21 ACN 504 plakalı midibüs, Elazığ-Diyarbakır kara yolunun 45. kilometresinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçip devrildi.

        Kazada, aralarında sürücünün de bulunduğu 2'si ağır 25 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Vali Numan Hatipoğlu da olay yerine gelerek ekiplerden kazayla ilgili bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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