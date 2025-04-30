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        Elazığ Valiliğinden, geçici barınma merkezlerine ilişkin açıklama

        Elazığ Valiliği, bazı basın ve yayın organlarında geçici barınma merkezleri ile ilgili çıkan haberlerle ilişkin açıklamada bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 22:22 Güncelleme: 30.04.2025 - 22:22
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        Elazığ Valiliğinden, geçici barınma merkezlerine ilişkin açıklama
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        Elazığ Valiliği, bazı basın ve yayın organlarında geçici barınma merkezleri ile ilgili çıkan haberlerle ilişkin açıklamada bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın ve yayın organlarında, kentteki geçici barınma merkezlerinde kalan vatandaşlarla ilgili kamuoyunu yanlış yönlendirebilecek nitelikte haberlere yer verildiğinin görüldüğü belirtildi.

        2020 ve 2023 yıllarında kentte meydana gelen depremler sonrasında afetzedelerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kent merkezi ve Sivrice ilçesinde toplam 2 geçici barınma merkezi kurulduğu anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Bu merkezlerde halihazırda 275 aile konaklamaya devam etmektedir. Bu ailelerin 84'ü konut hak sahibi iken, diğerleri kiracı veya farklı sosyal duruma sahip ailelerden oluşmaktadır. 275 aileden 131'i ise 2020 yılından bu yana yaklaşık 5 yıldır geçici barınma merkezlerinde kalmakta, bu süreçte elektrik ve su giderleri AFAD tarafından karşılanmaktadır. Ayrıca, Esenkart uygulaması aracılığıyla gıda yardımı başta olmak üzere hem nakdi hem de ayni yardımlar sağlanmaktadır. Geçici barınma merkezleri, adından da anlaşılacağı üzere, kalıcı konutlar değildir. Depremden etkilenen 11 ilde yürütülen çalışmalar neticesinde hak sahiplerine kalıcı konutların inşa ve teslim süreçleri hızla tamamlanmakta olup, bu doğrultuda konteyner kent gibi geçici barınma alanlarının tahliye süreçleri de başlamıştır. Elazığ’da da konut anahtarlarını teslim alan hak sahipleri başta olmak üzere, geçici barınma merkezlerinde kalan ailelerin tahliye süreci planlı ve aşamalı şekilde yürütülmektedir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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