Karakaya Baraj Gölü ilkbaharda doğaseverlere güzel manzaralar sunuyor

İSMAİL ŞEN - Elazığ'ın Baskil ilçesinde Karakaya Baraj Gölü çevresinde ilkbaharda güzel manzaralar ortaya çıkıyor.

Elazığ'ın Baskil ilçesi ile Malatya'nın Kale ilçesi arasında uzanan Karakaya Baraj Gölü, etrafını çevreleyen binlerce kayısı ağacı, dağlar ve meralarla her mevsim farklı güzellikler sunuyor.

İlkbaharla birlikte yeşilin hakim olduğu kayısı bahçeleri, kırlarda açan beyaz, sarı, kırmızı ve mor renkteki çiçekler ile baraj gölünün mavi tonlarının bütünleştiği doğa manzarası, fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

- "Buranın büyülü bir atmosferi var"

Bölgedeki Kuşsarayı köyünde oturan Hacı Ahmet Erbey, AA muhabirine, Karakaya Baraj Gölü çevresinde başta kayısı olmak üzere binlerce meyve ağacının bulunduğunu, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yapıldığını söyledi.

Baraj gölünün bölgenin hayat kaynağı olduğunu belirten Erbey, 1987'de barajın hizmete alınmasıyla yörenin hem ekonomik hem de yaşanabilir çevre anlamında büyük bir gelişim gösterdiğini, doğasının güzelliğiyle bölgede huzur ve mutluluk içerisinde yaşadıklarını kaydetti.

Erbey, şöyle konuştu:

"Liseden sonra ben de buradan kopamadım, üniversiteyi tercih etmedim, kendi köyüme döndüm, çiftçilik yapıyorum. Buranın büyülü bir atmosferi var, çok farklı bir duyguyla bağlıyız buralara. Buraya bir kere misafirliğe gelen bir daha gitmek istemiyor. Çok şükür bizim insanımız misafirperver, doğamız nasıl güzelse insanımız da o şekilde güzel."

Hacı Ahmet Erbey, Türkiye'nin her yerinden doğasever ve fotoğraf tutkunlarını özellikle ilkbaharda ve sonbaharda Karakaya Baraj Gölü ile kayısı bahçelerinin oluşturduğu doğa güzelliklerini görmeye beklediklerini dile getirdi.

- "Elazığ ve Malatya'nın en güzel bölgesi"

Yöre sakini Mustafa Kılınç ise kayısı bahçeleriyle çevrili Karakaya Baraj Gölü'nün ilkbaharda doğaseverlere harika doğa manzaraları sunduğunu anlattı.

"Bir tarafta baraj manzarası bir tarafta kayısı bahçeleri, sarı, kırmızı, beyaz çiçekler, dağların yeşillenmesi, bunlar çok güzel bir manzara oluşturuyor. Malatya ve Elazığ'ın en güzel iklimi burada yaşanıyor, ılıman bir iklim hakim. Elazığ ve Malatya'nın en güzel bölgesi." diyen Kılınç, yörenin çok güzel olduğunu belirtti.