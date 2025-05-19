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        Keban'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

        Elazığ'ın Keban ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 14:25 Güncelleme: 19.05.2025 - 14:25
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        Keban'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
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        Elazığ'ın Keban ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenle kutlandı.

        Keban İlçe Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Keskin, burada günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

        Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nin okunduğu etkinlikte, şiirler okundu, müzik dinletisi sunuldu, halk oyunları ve sporcular gösteri yaptı.

        Programda, çeşitli branşlarda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüller verildi.

        Törene, Kaymakam Furkan Atalık, Belediye Başkanı Yücel Doğan, İlçe Emniyet Müdürü Mevlüt Polat, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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