Keban'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
Elazığ'ın Keban ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenle kutlandı.
Elazığ'ın Keban ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenle kutlandı.
Keban İlçe Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Keskin, burada günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.
Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nin okunduğu etkinlikte, şiirler okundu, müzik dinletisi sunuldu, halk oyunları ve sporcular gösteri yaptı.
Programda, çeşitli branşlarda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüller verildi.
Törene, Kaymakam Furkan Atalık, Belediye Başkanı Yücel Doğan, İlçe Emniyet Müdürü Mevlüt Polat, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi katıldı.
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