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        Elazığ'da hafif ticari aracın çarptığı çocuk öldü

        Elazığ'ın Palu ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 12:16 Güncelleme: 10.06.2025 - 12:16
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        Elazığ'da hafif ticari aracın çarptığı çocuk öldü
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        Elazığ'ın Palu ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

        M.T.Y. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, Şeyh Şamil Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Yusuf K'ye (17) çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralı olarak Palu Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Sürücü, gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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