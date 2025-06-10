Elazığ'da hafif ticari aracın çarptığı çocuk öldü
Elazığ'ın Palu ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı çocuk hayatını kaybetti.
Elazığ'ın Palu ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı çocuk hayatını kaybetti.
M.T.Y. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, Şeyh Şamil Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Yusuf K'ye (17) çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralı olarak Palu Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü, gözaltına alındı.
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