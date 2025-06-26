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        Elazığ'da kırmızı mercimekte 2 bin 574 ton rekolte bekleniyor

        Elazığ'da, hasadına başlanan kırmızı mercimekte 2 bin 574 ton rekolte tahmin ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 20:25 Güncelleme: 26.06.2025 - 20:25
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        Elazığ'da kırmızı mercimekte 2 bin 574 ton rekolte bekleniyor
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        Elazığ'da, hasadına başlanan kırmızı mercimekte 2 bin 574 ton rekolte tahmin ediliyor.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi projesi kapsamında hazırlanan "Mercimek Üretimini Geliştirme" projesinin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanarak geçen yıl uygulamaya alındığı ifade edildi.

        Bu kapsamda 2024 yılı sonbahar döneminde kent genelinde 284 üreticiye 158 bin 700 kilogram kırmızı mercimek tohumu dağıtıldığı ve üreticilerce 11 bin 335 dekar alanda ekim yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Merkez ilçemizde ise 192 üreticimize 105 bin 700 kilogram tohumluk verilmiş, 7 bin 550 dekar alanda üretim gerçekleştirilmiştir. 2025 üretim yılı için 13 bin 960 dekar alanda ekim yapılmış olup yaklaşık 2 bin 574 ton rekolte beklenmektedir. Bugün Alatarla köyünden üreticilerimizden Mehmet Salih Kıran ve Mehmet Sait Çetinkaya'ya ait tarlalarda başlatılan hasat çalışmalarına kurum müdürlerimiz, teknik personel, Ziraat Odası Başkanı, köy muhtarı ve üreticilerimiz katılım sağlamıştır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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