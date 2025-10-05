Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da 3 yaşındaki çocuğun yemek borusundan 19 mıknatıs çıkarıldı

        Elazığ'da 3 yaşındaki çocuğun yuttuğu ve yemek borusunu tıkayan 19 mıknatıs, Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan başarılı bir operasyonla çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 16:48 Güncelleme: 05.10.2025 - 16:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da 3 yaşındaki çocuğun yemek borusundan 19 mıknatıs çıkarıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Elazığ'da 3 yaşındaki çocuğun yuttuğu ve yemek borusunu tıkayan 19 mıknatıs, Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan başarılı bir operasyonla çıkarıldı.

        Alınan bilgiye göre, Erzurum'da evde oyun oynarken bulduğu 19 mıknatısı yutan çocuk, rahatsızlanması üzerine ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Çocuk, burada yapılan tetkiklerin ardından ambulans helikopterle Fırat Üniversitesi (FÜ) Hastanesi'ne sevk edildi.

        Hastanede, FÜ Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Doğan tarafından yapılan tetkiklerde mıknatısların yapışarak çocuğun yemek borusunu tıkadığı tespit edildi.

        Doğan ve ekibi tarafından yapılan müdahaleyle çocuğun yemek borusundaki mıknatıslar başarılı bir şekilde çıkarıldı.

        Bir süre gözetim altında tutulan çocuk daha sonra taburcu edildi.

        Doğan, AA muhabirine, çocuğun durumunun acil olması nedeniyle ambulans helikopterle kendilerine getirildiğini belirtti.

        Yapılan operasyon hakkında bilgi veren Doğan, "Tabi bu mıknatıslar uzun süre hastanın yemek borusunda kaldığı için biraz hasar bırakmıştı. Çok güçlü mıknatıslardı. İşlemin kolay yapılabilmesi için mıknatıslar yemek borusundan mideye alındı, mideden özel bir fileyle çıkarıldı. İşlemden sonra hastayı gece boyunca gözlem altında tuttuk. Sabah da aile kendi isteğiyle çıkarmak isteyince, hastanın da genel durumu iyi olduğundan taburcu ettik." dedi.

        Doğan, ailelerin küçük çocuklarının erişebileceği noktalarda küçük cisimleri bulundurmamaları tavsiyesinde bulunarak, çocukların bu cisimleri yutma riskinin bulunduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cenaze evinde çifte cinayet!
        Cenaze evinde çifte cinayet!
        Ayasofya'dan Eminönü'ne Gazze yürüyüşü
        Ayasofya'dan Eminönü'ne Gazze yürüyüşü
        Öğretmenliği bıraktı, kendisini serebral palsili oğluna adadı
        Öğretmenliği bıraktı, kendisini serebral palsili oğluna adadı
        "Hakem 3 tane kırmızı kartı atladı!"
        "Hakem 3 tane kırmızı kartı atladı!"
        43'üncü kattan düştü! Şüpheli ölümde dosya sil baştan!
        43'üncü kattan düştü! Şüpheli ölümde dosya sil baştan!
        Su kesintisi sonrasındaki enfeksiyon riskine karşı uyarı!
        Su kesintisi sonrasındaki enfeksiyon riskine karşı uyarı!
        Kırmızı bültenle aranan 6 kişi yakalandı!
        Kırmızı bültenle aranan 6 kişi yakalandı!
        Bitcoin'de yeni tarihi zirve
        Bitcoin'de yeni tarihi zirve
        Salacak canavarı! Boğaz'da 3'ü çocuk 4 kişiyi denize atarak öldürdü!
        Salacak canavarı! Boğaz'da 3'ü çocuk 4 kişiyi denize atarak öldürdü!
        İşte Tedesco'nun Samsunspor 11'i!
        İşte Tedesco'nun Samsunspor 11'i!
        Serin ve yağmurlu hava!
        Serin ve yağmurlu hava!
        Yoklukları % 56 kayba neden oldu
        Yoklukları % 56 kayba neden oldu
        Okullarda idrar yolu enfeksiyonu riski artıyor
        Okullarda idrar yolu enfeksiyonu riski artıyor
        "Liverpool'dan eser yoktu!"
        "Liverpool'dan eser yoktu!"
        Trump: Netanyahu razı olmalı
        Trump: Netanyahu razı olmalı
        Derbide her şey var kazanan yok!
        Derbide her şey var kazanan yok!
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Yakalayanın kısmeti açılıyor!
        Yakalayanın kısmeti açılıyor!
        Okan Buruk'tan hakeme sert eleştiri!
        Okan Buruk'tan hakeme sert eleştiri!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!

        Benzer Haberler

        İsrail'in Gazze ve Küresel Sumud Filosu'na saldırıları Elazığ'da protesto e...
        İsrail'in Gazze ve Küresel Sumud Filosu'na saldırıları Elazığ'da protesto e...
        3 yaşındaki çocuğun yuttuğu 19 mıknatıs endoskopiyle çıkarıldı
        3 yaşındaki çocuğun yuttuğu 19 mıknatıs endoskopiyle çıkarıldı
        Elazığ'da şehit oğlunun adına yaptırdığı hayır çeşmesinin işçiliğini de yap...
        Elazığ'da şehit oğlunun adına yaptırdığı hayır çeşmesinin işçiliğini de yap...
        Elazığ'da 6,5 büyüklüğünde deprem senaryosuyla tatbikat gerçekleştirildi
        Elazığ'da 6,5 büyüklüğünde deprem senaryosuyla tatbikat gerçekleştirildi
        Keban Kaymakamı Atalık'ı, İlçe Müftüsü Meşe ziyaret etti
        Keban Kaymakamı Atalık'ı, İlçe Müftüsü Meşe ziyaret etti
        Elazığ'da eski hükümlü devlet desteğiyle yeni iş sahibi oldu
        Elazığ'da eski hükümlü devlet desteğiyle yeni iş sahibi oldu