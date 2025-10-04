Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Keban Kaymakamı Atalık'ı, İlçe Müftüsü Meşe ziyaret etti

        Keban Müftüsü Murtaza Meşe ve ilçe vaizleri, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Kaymakam Furkan Atalık'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 15:43 Güncelleme: 04.10.2025 - 15:51
        Keban Kaymakamı Atalık'ı, İlçe Müftüsü Meşe ziyaret etti
        Keban Müftüsü Murtaza Meşe ve ilçe vaizleri, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Kaymakam Furkan Atalık'ı ziyaret etti.

        İlçe Müftüsü Meşe ve beraberindekiler Keban Kaymakamı Atalık ile makamında görüştü.

        Atalık, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, din görevlilerin haftasını tebrik etti.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

