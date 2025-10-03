Ağın Kaymakamı Yılmaz'dan şehit ailelerine ziyaret

Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Emre Özkaynak, İlçe Emniyet Amiri Sevil Ardıç, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Dursun Kara, Ağın müftüsü Murat Karakaya eşlik etti.

Kaymakam Yılmaz, şehit Mehmet Ağgedik'in babası Bekir Ağgedik, şehit Mustafa Baltacı'nın babası Kubilay Baltacı ve şehit Mehmet Şevket Uzun'un babası Bünyamin Uzun ve ailelerine ziyarette bulundu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.