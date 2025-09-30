Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Keban'da "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" bilgilendirme toplantısı yapıldı

        Elazığ'ın Keban ilçesinde "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 14:56 Güncelleme: 30.09.2025 - 14:56
        Keban'da "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" bilgilendirme toplantısı yapıldı
        Elazığ'ın Keban ilçesinde "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        Keban İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Çok Programlı Lisesi Müdürlüğü Konferans Salonunda "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Ortak Metni" bilgilendirme toplantısı yapıldı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre tarafından sunum yapılan toplantıya, okul müdürleri ve müdür yardımcıları katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

