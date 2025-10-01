Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

        Elazığ'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 12:48 Güncelleme: 01.10.2025 - 12:48
        Elazığ'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü
        Elazığ'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

        Elazığ-Keban kara yolunda, henüz sürücülerinin kimliği ve plakası öğrenilemeyen kamyonet ile otomobil çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobilde bulunan D.E'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kazada ağır yaralanan S.D. ise kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

