Elazığ'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü
Elazığ'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Elazığ-Keban kara yolunda, henüz sürücülerinin kimliği ve plakası öğrenilemeyen kamyonet ile otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobilde bulunan D.E'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada ağır yaralanan S.D. ise kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
