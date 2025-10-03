Habertürk
        Keban Kaymakamı Atalık'tan okul ziyareti

        Keban Kaymakamı Atalık'tan okul ziyareti

        Elazığ'ın Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Atatürk İlkokulunu ziyaret etti.

        Giriş: 03.10.2025 - 13:25 Güncelleme: 03.10.2025 - 13:25
        Keban Kaymakamı Atalık'tan okul ziyareti
        Elazığ'ın Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Atatürk İlkokulunu ziyaret etti.

        Kaymakam Atalık, ilgili kurum amirleriyle okulu ziyaretinde öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi.

        Yeni eğitim öğretim yılının sağlıklı ve başarılı bir yıl olması temennisinde bulunan Atalık, okulla ilgili yöneticilerden bilgi aldı.

