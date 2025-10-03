Keban Kaymakamı Atalık'tan okul ziyareti
Elazığ'ın Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Atatürk İlkokulunu ziyaret etti.
Elazığ'ın Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Atatürk İlkokulunu ziyaret etti.
Kaymakam Atalık, ilgili kurum amirleriyle okulu ziyaretinde öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi.
Yeni eğitim öğretim yılının sağlıklı ve başarılı bir yıl olması temennisinde bulunan Atalık, okulla ilgili yöneticilerden bilgi aldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.