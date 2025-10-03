Keban Kaymakamı Atalık'tan okul ziyareti

Elazığ'ın Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Atatürk İlkokulunu ziyaret etti.

Kaymakam Atalık, ilgili kurum amirleriyle okulu ziyaretinde öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Yeni eğitim öğretim yılının sağlıklı ve başarılı bir yıl olması temennisinde bulunan Atalık, okulla ilgili yöneticilerden bilgi aldı.