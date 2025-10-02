Elazığ'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
Elazığ'da yalnız yaşayan kişi, evinde ölü bulundu.
Elazığ'da yalnız yaşayan kişi, evinde ölü bulundu.
Cumhuriyet Mahallesi 2724. Sokak'taki bir sitede yaşayan vatandaşlar, bir daireden kötü koku gelmesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Çilingir yardımıyla kapıyı açan ekipler, evde bulunan ve yalnız yaşadığı belirtilen Fevzi K'nın (65) yaşamını yitirdiğini belirledi.
İncelemenin ardından ceset, otopsi işlemleri için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.