        Elazığ Haberleri

        Elazığ'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

        Elazığ'da yalnız yaşayan kişi, evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2025 - 02:23 Güncelleme: 02.10.2025 - 02:23
        Elazığ'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
        Elazığ'da yalnız yaşayan kişi, evinde ölü bulundu.

        Cumhuriyet Mahallesi 2724. Sokak'taki bir sitede yaşayan vatandaşlar, bir daireden kötü koku gelmesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Çilingir yardımıyla kapıyı açan ekipler, evde bulunan ve yalnız yaşadığı belirtilen Fevzi K'nın (65) yaşamını yitirdiğini belirledi.

        İncelemenin ardından ceset, otopsi işlemleri için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

