        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığlı profesör geliştirdiği yüksek teknolojili 45 cihazla dünya pazarına açıldı

        İSMAİL ŞEN - Fırat Üniversitesi (FÜ) Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fahrettin Yakuphanoğlu, akademik çalışmalar sonucu geliştirdiği 36'sı patentli 45 yüksek teknoloji cihazı Amerika, Avrupa, Uzak Doğu ve Orta Doğu ülkelerine ihraç ediyor.

        Giriş: 01.10.2025 - 11:06 Güncelleme: 01.10.2025 - 11:06
        Elazığlı profesör geliştirdiği yüksek teknolojili 45 cihazla dünya pazarına açıldı
        İSMAİL ŞEN - Fırat Üniversitesi (FÜ) Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fahrettin Yakuphanoğlu, akademik çalışmalar sonucu geliştirdiği 36'sı patentli 45 yüksek teknoloji cihazı Amerika, Avrupa, Uzak Doğu ve Orta Doğu ülkelerine ihraç ediyor.

        Fırat Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde sağlık, biyomedikal, güneş enerjisi, güneş pili, optik, nanoteknoloji ve foton teknolojisi gibi alanlarda 10 kişilik ekiple AR-GE çalışmaları yürüten Yakuphanoğlu, yurt dışından ithal edilen yüksek teknoloji cihazları Türkiye'de üretmeye karar verdi.

        Fırat Teknokent bünyesinde 10 yıl önce şirket kuran Yakuphanoğlu, bu süreçte ekibiyle yürüttüğü çalışmalar sonucu AR-GE merkezleri, hastaneler ve elektronik cihaz üretimi yapan tesislerin bilimsel araştırma, test ve ölçümlerde ihtiyaç duyduğu yüksek teknolojili "elektriksel iletkenlik", "elektronik kaplama", "endüstriyel kaplama" cihazı, "güneş simülatörü", "termoelektrik ölçüm sistemi" gibi 45 cihazı üretmeyi başardı.

        Bu cihazların 36'sının yapılan başvuru ile Türkiye'de ve ABD'de patent alması sağlandı.

        Geliştirilen cihazlar Amerika, Avrupa, Uzak Doğu ve Orta Doğu ülkelerine pazarlanıyor.

        - "Daha önce bu cihazlar yurt dışından ithal ediliyordu"

        Yakuphanoğlu, AA muhabirine, 10 yıl önce Fırat Teknokent bünyesinde şirket kurarak, Türkiye'deki üniversitelerin, AR-GE merkezlerinin, elektronik cihaz üretim tesislerinin, hastanelerin ihtiyaç duyduğu ve yurt dışından ithal ettiği cihazları daha ekonomik ve daha üstün özelliklerde üretmeye karar verdiğini söyledi.

        Bu kapsamda bugüne kadar elektriksel iletkenlik cihazı, elektronik kaplama cihazı, gerilim ve akımı hassas ölçebilen cihaz, yarı iletken malzemenin özdirencini ölçen cihaz, biyomedikal alanında özel kaplamalar üretmek için kullanılan endüstriyel kaplama cihazı, termoelektrik ölçüm sistemi, kanda oksijen miktarı, nabız ve kalp atış hızını ölçen cihaz, güneş simülatörü gibi 45 cihaz ürettiklerini ifade eden Yakuphanoğlu, bu cihazlardan 36'sının patente kavuştuğunu belirtti.

        Yakuphanoğlu, "Daha önce bu cihazlar yurt dışından ithal ediliyordu. Teknik özellikleri bakımından dünyada tek olan bu cihazlar özellikle bilimsel çalışmalar ile sağlık, medikal, elektrik, elektronik ve enerji alanındaki uygulamalarda yaygın kullanılmaktadır." dedi.

        Bu cihazları ülkedeki üniversitelere, AR-GE merkezlerine ve üretim yapan firmalara da pazarladıklarını anlatan Yakuphanoğlu, ayrıca cihazların Amerika, Avrupa, Uzak Doğu ve Orta Doğu ülkelerine de ihraç edildiğini kaydetti.

        Yakuphanoğlu, "Şu anda bu cihazların tamamını teknik parçaları, özellikleri ve bütün donanımlarıyla ülkemizde üretmekteyiz." ifadesini kullandı.

        - "Sarılık hastalığının tedavisinde kullanılabilen fotonik cihaz ürettik"

        Son yıllarda özellikle sağlık alanında doktorların ve hastaların tedavide işini kolaylaştıracak cihazların üretimine de ağırlık verdiklerini belirten Yakuphanoğlu, bu anlamda bugüne kadar yurt dışından ithal edilen bazı cihazların yerine daha kullanışlı cihazlar geliştirdiklerini vurguladı.

        Yakuphanoğlu, şunları kaydetti:

        "Sarılık hastalığının tedavisinde kullanılabilen 'fotonik cihaz' ürettik. Bu, çok kıymetli bir cihaz. Bizim geliştirdiğimiz sistemle sarılık hastalığını doktor gözetiminde ışık tedavisi uygulayarak çok kolay çözebilirsiniz. İkinci olarak geliştirmiş olduğumuz sistem ise 'fotokatalitik cihaz'. Bu da özellikle hastanelerde bakteri tutmayan yüzeyleri oluşturmak ve bakterileri öldürmek için kullanılan bir sistem. Geliştirdiğimiz bir diğer cihaz da 'pulse oksimetre'. Bir insanın kanındaki oksijen doygunluğunu ölçmek için kullanılmaktadır. Bununla aynı zamanda nabız ve kalp atış hızını rahatlıkla ölçebilirsiniz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

