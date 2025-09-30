Habertürk
Habertürk
        Elazığ Haberleri

        Elazığ Valiliği bir haftalık asayiş verilerini paylaştı

        Elazığ Valiliği, emniyet ve jandarmanın sorumluluk bölgesinde gerçekleşen asayiş olaylarına ilişkin verileri açıkladı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 09:36 Güncelleme: 30.09.2025 - 09:36
        Elazığ Valiliği bir haftalık asayiş verilerini paylaştı
        Elazığ Valiliği, emniyet ve jandarmanın sorumluluk bölgesinde gerçekleşen asayiş olaylarına ilişkin verileri açıkladı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, 21-28 Eylül'de kentteki 270 asayiş olayında yakalanan 300 şüpheliden 37'si tutuklandı, 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

        Ayrıca kayıp olarak aranan 16 kişi bulundu.

        Uygulamalarda 64 bin 215 kişi ve 22 bin 940 araç kontrol edildi.

        Denetimlerde 2 bin 694 araca cezai işlem uygulanırken, 245 araç trafikten men edildi.

        Yürütülen çalışmalarda 7 tabanca, tüfek, 8 fişek, 9 kesici alet, 317 mühimmat, 2 tabanca şarjörü, 10,88 gram esrar, 5,828 gram kubar esrar, 96 gram metamfetamin, 549,36 gram bonzai, 1 gram kokain, 27 kenevir bitkisi, 0,5 gram eroin, 140 sentetik ecza ve uyarıcı hap ile 178 gram kannabinoid, 11 cep telefonu, 4 elektronik sigara, 7 bilgisayar, 176 muhtelif evrak, 5 kompresör, 12 elektronik sigara likiti, 1 tütün kıyma makinesi, 4 sigara sarma makinesi, 111 bin 500 makaron, 471,9 kilogram kıyılmış tütün ve 12,9 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

        Kentte bir haftada 33 trafik kazasında ise 39 kişi yaralandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

