Elazığ Valiliği bir haftalık asayiş verilerini paylaştı

Elazığ Valiliği, emniyet ve jandarmanın sorumluluk bölgesinde gerçekleşen asayiş olaylarına ilişkin verileri açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 21-28 Eylül'de kentteki 270 asayiş olayında yakalanan 300 şüpheliden 37'si tutuklandı, 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

Ayrıca kayıp olarak aranan 16 kişi bulundu.

Uygulamalarda 64 bin 215 kişi ve 22 bin 940 araç kontrol edildi.

Denetimlerde 2 bin 694 araca cezai işlem uygulanırken, 245 araç trafikten men edildi.

Yürütülen çalışmalarda 7 tabanca, tüfek, 8 fişek, 9 kesici alet, 317 mühimmat, 2 tabanca şarjörü, 10,88 gram esrar, 5,828 gram kubar esrar, 96 gram metamfetamin, 549,36 gram bonzai, 1 gram kokain, 27 kenevir bitkisi, 0,5 gram eroin, 140 sentetik ecza ve uyarıcı hap ile 178 gram kannabinoid, 11 cep telefonu, 4 elektronik sigara, 7 bilgisayar, 176 muhtelif evrak, 5 kompresör, 12 elektronik sigara likiti, 1 tütün kıyma makinesi, 4 sigara sarma makinesi, 111 bin 500 makaron, 471,9 kilogram kıyılmış tütün ve 12,9 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Kentte bir haftada 33 trafik kazasında ise 39 kişi yaralandı.