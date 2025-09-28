Diyarbakır'da AFAD Gönüllüleri "Dicle Gençlik Kampı"nda buluştu
Diyarbakır'da AFAD Gönüllüleri "Dicle Gençlik Kampı"nda bir araya geldi.
Diyarbakır'da AFAD Gönüllüleri "Dicle Gençlik Kampı"nda bir araya geldi.
Etkinlikte gönüllüler, afet bilinci ve dayanışma ruhunu pekiştirmek amacıyla çeşitli faaliyetler gerçekleştirdi.
Doğa yürüyüşü ve bilgilendirici etkinliklerle hem ekip ruhu güçlendirildi hem de afetlere karşı farkındalık artırıldı.
AFAD gönüllülerinin yoğun katılımıyla gerçekleşen buluşmada, birlik ve beraberlik mesajı verildi.
Katılımcılar, afet anlarında dayanışmanın önemine vurgu yaparak gönüllülüğün toplum için taşıdığı değeri ortaya koydu.
Etkinliğe, Vali Yardımcısı Batuhan Taşgın, Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, AFAD İl Müdürü İlami Çakmak, AFAD personeli ve gönüllüler katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.