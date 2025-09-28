Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Diyarbakır'da AFAD Gönüllüleri "Dicle Gençlik Kampı"nda buluştu

        Diyarbakır'da AFAD Gönüllüleri "Dicle Gençlik Kampı"nda bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 21:59 Güncelleme: 28.09.2025 - 21:59
        Diyarbakır'da AFAD Gönüllüleri "Dicle Gençlik Kampı"nda buluştu
        Diyarbakır'da AFAD Gönüllüleri "Dicle Gençlik Kampı"nda bir araya geldi.

        Etkinlikte gönüllüler, afet bilinci ve dayanışma ruhunu pekiştirmek amacıyla çeşitli faaliyetler gerçekleştirdi.

        Doğa yürüyüşü ve bilgilendirici etkinliklerle hem ekip ruhu güçlendirildi hem de afetlere karşı farkındalık artırıldı.

        AFAD gönüllülerinin yoğun katılımıyla gerçekleşen buluşmada, birlik ve beraberlik mesajı verildi.

        Katılımcılar, afet anlarında dayanışmanın önemine vurgu yaparak gönüllülüğün toplum için taşıdığı değeri ortaya koydu.

        Etkinliğe, Vali Yardımcısı Batuhan Taşgın, Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, AFAD İl Müdürü İlami Çakmak, AFAD personeli ve gönüllüler katıldı.

