        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da Dilara Günana'nın öldürülmesine ilişkin 4 sanığın yargılanmasına devam edildi

        Elazığ'da geçen yıl 1 çocuk annesi 25 yaşındaki Dilara Günana'nın öldürülmesine ilişkin 1'i tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 16:06 Güncelleme: 29.09.2025 - 16:06
        Elazığ'da Dilara Günana'nın öldürülmesine ilişkin 4 sanığın yargılanmasına devam edildi
        Elazığ'da geçen yıl 1 çocuk annesi 25 yaşındaki Dilara Günana'nın öldürülmesine ilişkin 1'i tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Elazığ 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık V.K. ile tutuksuz sanıklar V.K'nin babası Y.K, annesi N.K. ve kardeşi S.K. ile maktul Günana'nın ailesi ve avukatlar hazır bulundu.

        Duruşmada savunma yapan sanık V.K, önceki ifadelerini tekrarladığını belirtti.

        Tutuksuz sanıklar da üzerlerine isnat edilen suçlamaları reddetti.

        Maktulün anne ve babası ise sanıkların planlayarak kızlarını öldürdüklerini ileri sürerek, cezalandırılmalarını talep etti.

        Savunmaların ardından mahkeme, tutuklu sanık V.K'nin mevcut halinin devamına ve bir tanığın dinlenmesine karar vererek, duruşmayı 5 Kasım'a erteledi.

        İddianamede, tutuklu sanık V.K. hakkında "kasten öldürme" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 1 yıldan 3 yıla kadar, tutuksuz sanıklar V.K'nin babası Y.K. hakkında "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar, annesi N.K. ve kardeşi S.K. hakkında da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından 6'şar aydan 5'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

        - Olay

        Elazığ'da İzzet Paşa Mahallesi'ndeki evinden 6 Mayıs 2024'te ayrılan ve geri dönmeyen bir çocuk annesi Dilara Günana'nın yakınları kayıp ihbarında bulunmuştu. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu kadının cesedi 6 gün sonra merkeze bağlı Sedeftepe köyü kırsalında toprağa gömülü halde bulunmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

