Elazığ'da Dilara Günana'nın öldürülmesine ilişkin 4 sanığın yargılanmasına devam edildi

Elazığ'da geçen yıl 1 çocuk annesi 25 yaşındaki Dilara Günana'nın öldürülmesine ilişkin 1'i tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Elazığ 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık V.K. ile tutuksuz sanıklar V.K'nin babası Y.K, annesi N.K. ve kardeşi S.K. ile maktul Günana'nın ailesi ve avukatlar hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan sanık V.K, önceki ifadelerini tekrarladığını belirtti.

Tutuksuz sanıklar da üzerlerine isnat edilen suçlamaları reddetti.

Maktulün anne ve babası ise sanıkların planlayarak kızlarını öldürdüklerini ileri sürerek, cezalandırılmalarını talep etti.

Savunmaların ardından mahkeme, tutuklu sanık V.K'nin mevcut halinin devamına ve bir tanığın dinlenmesine karar vererek, duruşmayı 5 Kasım'a erteledi.

İddianamede, tutuklu sanık V.K. hakkında "kasten öldürme" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 1 yıldan 3 yıla kadar, tutuksuz sanıklar V.K'nin babası Y.K. hakkında "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar, annesi N.K. ve kardeşi S.K. hakkında da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından 6'şar aydan 5'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.