Keban Tarım ve Orman Müdürü Turan göreve başladı

"İlçede ürün çeşitliliği de zengin. Çiftçinin iyi yönlendirilmesi ve teknik anlamda desteklenmesi çok önemlidir. Üreticiler ve tarım sektörüne yönelik çalışmalara önem vereceğiz."

İlçenin tarım potansiyelinin yüksek olduğunu aktaran Turan, şunları kaydetti:

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.