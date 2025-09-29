Keban Tarım ve Orman Müdürü Turan göreve başladı
Keban İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hacı Turan, görevine başladı.
Turan, ilçe tarımına katkı sunmaya kararlı olduğunu söyledi.
İlçenin tarım potansiyelinin yüksek olduğunu aktaran Turan, şunları kaydetti:
"İlçede ürün çeşitliliği de zengin. Çiftçinin iyi yönlendirilmesi ve teknik anlamda desteklenmesi çok önemlidir. Üreticiler ve tarım sektörüne yönelik çalışmalara önem vereceğiz."
