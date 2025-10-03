Baskil'de sabah namazı buluşması etkinliği düzenlendi
Elazığ'ın Baskil İlçe Müftülüğünce sabah namazı buluşması etkinliği gerçekleştirildi.
Elazığ'ın Baskil İlçe Müftülüğünce sabah namazı buluşması etkinliği gerçekleştirildi.
Merkez Camisi'nde gerçekleştirilen etkinliğe katılan vatandaşlar, namaz kılıp dua etti.
İlçe Müftüsü Ferhat Elibol, namazın ardından katılımcılara namazın önemine ilişkin vaaz verdi.
Etkinliğe katılanlara ikramda bulunuldu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.