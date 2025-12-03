Keban'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında okul ziyaretleri yapıldı

Elazığ'ın Keban ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında okullar ziyaret edildi.

Keban Milli Eğitim Şube Müdürü Hasan Karagöz ve beraberindekiler, engelliler günü kapsamında okulları gezerek öğretmen, öğrenci ve personellerle bir araya geldi.

Ziyarete ilişkin Karagöz, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle, ilçe genelindeki okullarda öğrenim gören öğrenciler ve kurumlarda görev yapan personelle bir araya geldiklerini ifade etti.