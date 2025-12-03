Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Keban'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında okul ziyaretleri yapıldı

        Elazığ'ın Keban ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında okullar ziyaret edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 16:52 Güncelleme: 03.12.2025 - 16:54
        Keban Milli Eğitim Şube Müdürü Hasan Karagöz ve beraberindekiler, engelliler günü kapsamında okulları gezerek öğretmen, öğrenci ve personellerle bir araya geldi.

        Ziyarete ilişkin Karagöz, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle, ilçe genelindeki okullarda öğrenim gören öğrenciler ve kurumlarda görev yapan personelle bir araya geldiklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

