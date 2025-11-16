Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Keban'da 400 küçükbaş kapasiteli modern ağıl faaliyete başladı

        Elazığ'ın Keban ilçesinde Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında 400 küçükbaş kapasiteli modern ağıl projesi hayata geçti.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2025 - 15:19 Güncelleme: 16.11.2025 - 15:19
        Keban'da 400 küçükbaş kapasiteli modern ağıl faaliyete başladı
        Elazığ'ın Keban ilçesinde Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında 400 küçükbaş kapasiteli modern ağıl projesi hayata geçti.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Dürümlü köyünde küçükbaş hayvan yetiştiricisi Nizam Şirin tarafından KKYDP kapsamında hazırlanan projeyle inşa edilen 1475 metrekarelik ağıl ve müştemilatı faaliyete başladı.

        Hayvan yemliği, suluğu, kırkım makinesi ve hayvan kantarı gibi makine ve ekipman alımlarının da temin edildiği projeyle üretim koşulları modernize edilerek, hayvan sağlığı ve refahı da Avrupa Birliği standartlarına uygun hale getirildi.

        Tarım ve Orman İl Müdürü Sadettin Taşkesen, beraberindeki teknik personelle tesiste incelemelerde bulundu.

        Açıklamada, öte yandan ilde 2011 yılından bu yana uygulanan "Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi"ne 2012'de dahil olan yetiştirici Nizam Şirin'in proje kapsamında 140 baş anaç ve 7 baş erkek damızlık hayvanla üretime devam ettiği belirtildi.

