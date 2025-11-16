Elazığ'da devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı
Elazığ'da kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Elazığ'da kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen kamyonet, Kömürhan Köprüsü mevkisinde Baskil yol ayrımında şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan 2 kişi AFAD ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarıldı.
Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
