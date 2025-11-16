Habertürk
Habertürk
        Elazığ Haberleri

        Elazığ'da devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı

        Elazığ'da kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2025 - 13:04 Güncelleme: 16.11.2025 - 13:04
        Elazığ'da devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı
        Elazığ'da kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen kamyonet, Kömürhan Köprüsü mevkisinde Baskil yol ayrımında şarampole devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan 2 kişi AFAD ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarıldı.

        Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

