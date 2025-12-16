Keban'da "Kariyer Günleri" programı yapıldı
Elazığ'ın Keban ilçesinde öğrencilere yönelik "Kariyer Günleri" programı düzenlendi.
Musa Coşkun Ortaokulu Müdürlüğü tarafından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına hazırlanan öğrencilere yönelik Milli Eğitim Müdürlüğü Hacı Fevzi Efendi Konferans Salonu'nda program gerçekleştirildi.
Program katılan Keban Toplum Sağlığı Merkezi'nde görevli Dr. Furkan Cora, "doktorluk" mesleğiyle ilgili öğrencileri bilgilendirdi.
Musa Coşkun Ortaokulu Müdürü Yaşar Bakır, öğrencilere yapmış olduğu bilgilendirmeden dolayı teşekkür ettiği Cora'ya, plaket takdim etti.
