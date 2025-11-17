Elazığ'da tutuklu ve hükümlülerin hazırladığı çalışmaların yer aldığı sergi açıldı

Elazığ'da hükümlü ve tutukluların yaptığı yağlı boya tablolar ile el sanatları ürünlerinin yer aldığı sergi törenle açıldı.

Kentteki bir alışveriş merkezinde düzenlenen sergide, Elazığ E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü bünyesinde bulunan Fethi Sekin Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'nde, hükümlü ve tutukluların yaptığı yağlı boya resimler ile kurumun iş yurdu atölyesinde üretilen mermer ve rölyef çalışmalar beğeniye sunuldu.

Serginin açılış töreninde konuşan Vali Numan Hatipoğlu, devletin "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" felsefesiyle hareket ettiğini, bu anlamda da himayesi altındaki her canı kutsal bildiğini belirtti.

Hatipoğlu, devletin bu insani yaklaşımını hayatın her alanında ortaya koymaya çalıştığını ifade ederek, "Bu serginin mottosu da anlamı da çok güzel. Umuyorum ki ceza ve tevkifevlerimizde yatan mahkumlarımız, sonraki hayatlarında toplumumuzla kaynaştırılabilir." dedi.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım da geçmişte ceza infaz kurumlarının, teslim edilen kişilerin dört duvar arasında tutulduğu kurumlar olarak hizmet verdiğini kaydetti.