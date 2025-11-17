Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da kaybolan 75 yaşındaki alzheimer hastası aranıyor

        Elazığ'da kaybolan 75 yaşındaki Alzheimer hastası Şevki Kurnaz'ın bulunması için arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 18:51 Güncelleme: 17.11.2025 - 18:51
        Elazığ'da kaybolan 75 yaşındaki alzheimer hastası aranıyor
        Elazığ'da kaybolan 75 yaşındaki Alzheimer hastası Şevki Kurnaz'ın bulunması için arama çalışması başlatıldı.

        Güneykent Mahallesi'nde ailesi ile yaşayan Şevki Kurnaz, sabah 04.00 sıralarında evden ayrıldıktan sonra geri dönmeyince durum 112 Acil Çağrı merkezine bildirildi.

        İhbar üzerine polis ve jandarma ekipleri yaşlı adamın bulunması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

