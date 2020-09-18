Elazığ'da, evlerden kombi çalan hırsızlar yakalandı

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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da hırsızlık şüphelisi 6 kişi polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 evden kombi ile bir kafeteryadan 48 bin lira değerinde malzemenin çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Düzenlenen operasyonla 4 evden kombi çaldıkları belirlenen şüpheliler B.K., Ç.K., M.U., D.G. ve S.U. gözaltına alındı. Şüphelilerin adresinde yapılan aramada ele geçirilen 4 kombi sahiplerine teslim edildi.

Kafeteryadan 48 bin lira değerinde malzemeleri çalan C.Ü. de tespit edilen adreste yakalandı. C.Ü. gözaltına alınırken, çaldığı malzemeler ise kafeterya sahibine teslim edildi.

Emniyetteki sorgusu tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2020-09-18 11:00:18



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