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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ'da, evlerden kombi çalan hırsızlar yakalandı

DHA

Elazığ'da, evlerden kombi çalan hırsızlar yakalandı


Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da hırsızlık şüphelisi 6 kişi polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 evden kombi ile bir kafeteryadan 48 bin lira değerinde malzemenin çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Düzenlenen operasyonla 4 evden kombi çaldıkları belirlenen şüpheliler B.K., Ç.K., M.U., D.G. ve S.U. gözaltına alındı. Şüphelilerin adresinde yapılan aramada ele geçirilen 4 kombi sahiplerine teslim edildi. 
Kafeteryadan 48 bin lira değerinde malzemeleri çalan C.Ü. de tespit edilen adreste yakalandı. C.Ü. gözaltına alınırken, çaldığı malzemeler ise kafeterya sahibine teslim edildi.
Emniyetteki sorgusu tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2020-09-18 11:00:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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