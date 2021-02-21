Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 62 - Ormanspor: 79

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Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 21. haftasında B.Elazığ İl Özel İdare, evinde karşılaştığı OGM Ormanspor’a 7962 mağlup oldu.

Elazığ İl Özel İdare Spor Salonu’nda oynanan maça etkili başlayan konuk takım ilk periyodu 2316 önde tamamladı. İkinci çeyrekte de etkisini sürdüren başkent ekibi devreye 4131 önde girdi. Üçüncü çeyrekte farkın kapanmasına izin vermeyen Ormanspor bu periyodu da 5443 üstünlükle tamamladı. Mücadelenin son periyodunda oyun disiplininden kopmayan Ankara temsilcisi parkeden 7962’lik üstünlükle ayrıldı.

Elazığ İl Özel İdare’de Emma Cannon’un 23 sayısı mağlubiyeti önleyemezken, Ormanspor’da Riqauna Wiliams ile Şerife Alperi Onar 21’er sayıyla galibiyette başrol oynadı.

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