Motosiklet, kamyonete çarptı: 2 yaralı

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Elazığ’da motosikletin park halindeki kamyonete çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Zübeyde Hanım Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 FP 939 plakalı motosiklet park halinde olan 23 ACA 528 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

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