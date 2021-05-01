3. Lig: Elazığ Karakoçan: 2 - Çatalcaspor: 1

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Misli.com 3. Lig 3. Grup’un 34. haftasında Elazığ Karakoçan FK, evinde karşılaştığı Çatalcaspor’u 21 mağlup etti. Bu galibiyetle Elazığ Karakoçan sezonu 41 puanla tamamladı.



Stat: Doğukent

Hakemler: Hakan Basık xx, Abdurrahman Atabay xx, Yusuf Susuz xx

Elazığ Karakoçan: Berkay Erdoğan xx, Burak Altıngök xx, Hüseyin Fıstıkcı x (Semih dk. 70 xxx), Kaan Güdü xx, Ahmet Fatih Uzun x (Arif dk. 46 x), Umutcan Topalcı x (Seyid Ahmet dk. 46 x), Ferhat Canlı xx (Mustafa Gökay dk. 82 ?), Fatih Kızılay xx, Batuhan Kaya xx, Ahmet Can Arık xx, Burak Kavlak xx

Çatalcaspor: Onur Güney xx, Ahmet Batuhan Akyüz xx, Muhammet Yılmaz x (Yusuf Atasoy dk. 46 x), Burhanettin Çakırefe xx (Hakan dk. 80), Alihan Bel xx (Hünkar Cem dk. 72 x), Burak Yamaç xxx, Kadir Mert Örentepe xx, Yasin Hatipoğlu xx, Önder Akdağ xx (Sabri Can dk. 86 ?), Barış Bakır xx, Mehmet Fatih Dündar xx

Goller: Semih (dk. 81 ve 90), Burak (dk. 13) (Çatalcaspor)

Sarı Kartlar: Batuhan, Ferhat, Semih (Elazığ Karakoçan), Ahmet Batuhan (Çatalcaspor)

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