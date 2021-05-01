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3. Lig: Elazığ Karakoçan: 2 - Çatalcaspor: 1

İHA

3. Lig: Elazığ Karakoçan: 2 - Çatalcaspor: 1

Misli.com 3. Lig 3. Grup’un 34. haftasında Elazığ Karakoçan FK, evinde karşılaştığı Çatalcaspor’u 21 mağlup etti. Bu galibiyetle Elazığ Karakoçan sezonu 41 puanla tamamladı.

Stat: Doğukent
Hakemler: Hakan Basık xx, Abdurrahman Atabay xx, Yusuf Susuz xx
Elazığ Karakoçan: Berkay Erdoğan xx, Burak Altıngök xx, Hüseyin Fıstıkcı x (Semih dk. 70 xxx), Kaan Güdü xx, Ahmet Fatih Uzun x (Arif dk. 46 x), Umutcan Topalcı x (Seyid Ahmet dk. 46 x), Ferhat Canlı xx (Mustafa Gökay dk. 82 ?), Fatih Kızılay xx, Batuhan Kaya xx, Ahmet Can Arık xx, Burak Kavlak xx
Çatalcaspor: Onur Güney xx, Ahmet Batuhan Akyüz xx, Muhammet Yılmaz x (Yusuf Atasoy dk. 46 x), Burhanettin Çakırefe xx (Hakan dk. 80), Alihan Bel xx (Hünkar Cem dk. 72 x), Burak Yamaç xxx, Kadir Mert Örentepe xx, Yasin Hatipoğlu xx, Önder Akdağ xx (Sabri Can dk. 86 ?), Barış Bakır xx, Mehmet Fatih Dündar xx
Goller: Semih (dk. 81 ve 90), Burak (dk. 13) (Çatalcaspor)
Sarı Kartlar: Batuhan, Ferhat, Semih (Elazığ Karakoçan), Ahmet Batuhan (Çatalcaspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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