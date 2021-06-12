17 kilo kubar esrar ele geçti; 3 kişi gözaltında

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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, jandarmanın düzenlediği operasyonda, 17 kilogram kubar esrar ve 41 kök dişi Hint keneviri ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Sivrice ve Baskil ilçelerinde, kenevir bitkisi yetiştiren şüphelilere yönelik, jandarma tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda, 17 kilo kubar esrar ile 41 kök dişi Hint keneviri ele geçirildi, N.A., K.A. ve S.G. gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2021-06-12 15:32:35



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