Elazığ Basın Müzesi teşhir tanzimi yapım işi ihalesi gerçekleştirildi

Elazığ Belediyesi tarafından Harput’un turizm potansiyeline katkı sağlamak ve şehrin kültürel yaşamına değer kazandırmak amacı doğrultusunda hayata geçirilecek Basın Müzesi Teşhir Tanzimi Yapım İşi İhalesi gerçekleştirildi.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın ‘Müzeler Şehri Elazığ’ projesi kapsamında hayata geçirilecek olan proje doğrultusunda, Harput mimarisinin örneklerinden biri olan Sağir Müftü Konağı, Elazığ Basın Müzesi olarak hizmete sunulacak. İş yeri teslim sürecinin ardından 1800’lü yıllarda inşa edilen ve restorasyon çalışmalarıyla yeniden hayat bulan Sağir Müftü Konağı’nın köklü bir geçmişe sahip yerel basının tarihine ışık tutacak bir müze olarak hizmete sunulması için 50 gün içerisinde tarihi yapının iç tasarımına yönelik teşhir ve tefrişat çalışmaları gerçekleştirilecek.

Elazığ’ın binlerce yıllık birikimiyle bir medeniyetler merkezi olduğunu ifade eden Başkan Şahin Şerifoğulları; “Pek çok medeniyetin izlerini bağrında taşıyan ve adeta bir açık hava müzesi olan Harput’umuzun kültürelsanatsal zenginliğini ve birikimini geniş kitlelerle buluşturmak adına çalışmalarımız devam ediyor. Şehrimizin sahip olduğu bu güçlü birikimi yaşatmak ve geleceğe taşımak adına seçim vaatlerimizin bir ayağı da şehrimize, müzeler şehri kimliği kazandırmaktı. Köklü bir geçmişe sahip yerel basınımızın tarihine ışık tutacak Basın Müzesi için çalışmalarımızı başlatıyoruz. Harput’umuzun güzide tarihi yapılarından biri olan Sağir Müftü Konağını Basın Müzesi olarak şehrimize kazandıracağız. Köklü bir geçmişe sahip yerel basınımızın tarihine ışık tutacak Basın Müzesi, şehrimizin kültürel zenginliğine katkı sağlayacaktır” diye konuştu.

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