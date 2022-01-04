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İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Polat, “Elazığ’da herhangi bir Omicron vakası tespit edilmedi” İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat; “Yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 21, servis doluluk oranı yüzde 38 ” “Covid -19 pandemisine karşı TURKOVAC aşısıyla daha güçlüyüz” “Haritada olduğumuz yer, emeğimizin karşılığı değil”

İHA

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Polat, “Elazığ’da herhangi bir Omicron vakası tespit edilmedi” İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat; “Yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 21, servis doluluk oranı yüzde 38 ” “Covid -19 pandemisine karşı TURKOVAC aşısıyla daha güçlüyüz” “Haritada olduğumuz yer, emeğimizin karşılığı değil”

Özelikle son zamanlarda Omicron varyantının tüm dünyada artmaya başladığını belirten İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, “Az da olsa ülkemizde Omicron vakası görünüyor. Şu ana kadar Elazığ’da herhangi bir Omicron vakası tespit edilmedi. Ama bu olmayacağı anlamına gelmez. Omicron varyantı özelikle bulaş oranı daha yüksek. Onun için maske, mesafe ve hijyen konularını sıkça tekrarlıyoruz. Bunun yanında en büyük gücümüz de aşılamadır” dedi.
İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, kent genelinde pandemi ve aşılamada gelinen son durum hakkında bilgi verdi.
Bilindiği üzere 2 yıldır pandemi ile uğraştıklarını dile getiren İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, “Daha önceleri sizlere hep 2 tür aşılardan bahsederdik. Sinovac ve Biontech aşısı. Artık yerli aşımız TURKOVAC da geçen hafta genelinde ve Elazığ’da da uygulanmaya başlandı. Uzun bir araştırma sonucunda dünya genelinde 9’uncu kendi aşısını üreten ülkeler arasında girmiş olduk. Ülkemizi bu aşı konusunda dışa bağımlılıktan kurtarmış oldu. Covid 19 pandemisine karşı TURKOVAC aşısıyla daha güçlüyüz. Şuan anda Elazığ’da Fethi Sekin Şehir Hastanesinde geçen haftadan itibaren gece saat 12 ‘e kadar aşı sırası gelen bütün vatandaşlarımız, randevulu randevusuz aşılarını yaptırabilirler. TURKOVAC aşısına güvencemiz tamdır. Bunu bütün vatandaşlarımıza gönül rahatlığıyla önermekteyim. Özelikle şuana kadar hiç aşı yaptırmamış 1. ve 2. doz aşılarını TURKOVAC aşısını yaptırsınlar. Önceden 1 ve 2. dozu Biontech olarak yaptıran vatandaşlarımız da hatırlatma dozu olarak 3. ve 4. dozu TURKOVAC yaptırabilirler” diye konuştu.
2 yıldır pandemi ile mücadele ettiklerini belirten İl Sağlık Müdürü Polat, “İl ve ülke olarak tedbirler aldık. Buna birkaç örnek vermek istiyorum. İlimiz genelinde 200 noktada aşı uygulama merkezi kurduk. Üniversite hastanesi, özel hastaneler, kamu hastanelerinin tamamında saat 24.00 ‘a kadar aşılamalar yapılmakta. Yine ilimizde 2 AVM ve havalimanında ve valilik binasında stant açtık. Bunlar da hizmetlerine devam etmekte. Pandeminin başından bu yana filyasyon ekiplerimiz sahada hizmet vermekteler. Vakalarımıza en kısa zamanda ulaşıp gerekli tedavilerini yapıp hızlı bir şekilde sağlık hizmeti almalarını sağlamaktalar” şeklinde konuştu.

“2 yıl boyunca pandeminin en yoğun olduğu dönemlerde bile il olarak hiçbir sıkıntı yaşamadık”
Alınan tedbirlerin faydalı olduğunu aktaran Polat, “Bu aldığımız pandemideki tedbirler yerini bulmuş olacak ki, 2 yıl boyunca pandeminin en yoğun olduğu dönemlerde bile il olarak hiçbir sıkıntı yaşamadık. Hasta sayımız artsa bile gerek yoğun bakımda, gerekse serviste hiçbir sıkıntı yaşamadık. Tabi ki normal sağlık hizmetlerini de sürdürmeye devam ettik. Aynı zamanda diğer ilerden gelen Covid19 hastaları da hastanelerimizde kabul ettik. Tabi bundan Elazığ’ın sağlıkta bir merkez olmasının gerek yatak, gerek personel ve doktor sayısı açısından Türkiye ortalamasının üstünde olmasının çok büyük faydası oldu. İlimiz genelinde hastanemize pandemi hastalarına ayrılan servis yatak sayımız 276, yoğun bakım yatak ayımız 81’dir. Şuan yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 21, yine servis olarak ayırdığımız yataklarımızın doluluk oranı yüzde 38’dir. Birkaç ay önce daha yüksekti. Geldiğimiz noktada yarı yarıya bir düşüş oldu” diye konuştu.

“Şu ana kadar Elazığ’da herhangi bir Omicron vakası tespit edilmedi”
İl genelinde yaşanan vakaların yüzdelerini açıklayan Polat, “Özelikle son zamanlarda Omicron varyantı tüm dünyada artmaya başladı. Az da olsa ülkemizde Omicron vakası görünüyor. Şu ana kadar Elazığ’da herhangi bir Omicron vakası tespit edilmedi. Ama bu olmayacağı anlamına gelmez. Omicron varyantı özelikle bulaş oranı daha yüksek. Onun için maske, mesafe ve hijyen konularını sıkça tekrarlıyoruz. Bunun yanında en büyük gücümüz de aşılama. Aşılama konusunda özelikle bu varyanta kaşı hazırlıklı olmamız lazım. İlimiz aşılama oranında yüzde 69,2. Merkez ilçemizde 2. doz aşılarını tamamlayan kişi oranı yüzde 68’dir. Ağın’da yüzde 81, Alacakaya’da yüzde 68, Arıcak’ta yüzde 65, Baskil’de yüzde 69, Karakoçan’da yüzde 55, Keban’da yüzde 74, Kovancılar’da 52, Maden’de yüzde 74, Palu’da yüzde 52, Sivrice’de yüzde 71’dir. Alınan tedbirler ve yaşanan gelişmelere karşın aşılamada Elazığ olarak hala sarı renkte olmamız bizi üzmekte. Haritada olduğumuz yer, emeğimizin karşılığı değil. Covid19’dan dolayı vefat eden vatandaşlarımıza baktığımız zaman bunların neredeyse tamamına yakını aşısını ya hiç yaptırmamış ya da eksik yaptırmış. Yakınlarıyla görüştüğümüzde o kadar pişman oluyorlar ki. Vicdan azabı duyuyorlar. Keşke anneme, babama veya çocuğuma bu aşıyı yaptırsaydım diyorlar” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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