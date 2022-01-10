Elazığ’da 28 ayrı suç kaydı olan şüpheli kombi çaldıktan sonra yakalandı

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Elazığ’da 28 ayrı suç kaydı olan zanlı, kombi hırsızlığı yaptıktan sonra polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şehir merkezinde bir binadan kombi çalındığı bilgisini aldı. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, şüphelinin A.B. olduğunu tespit etti. Şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. A.B.’nin 28 ayrı suç kadının olduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi tamamlanan şüpheli, bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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