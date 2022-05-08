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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığspor’da alkışlar başkan Şerifoğulları’na

İHA

Elazığspor’da alkışlar başkan Şerifoğulları’na

TFF 3. Lig 1. Grup’un son haftasında sahasında Fatsa Belediyespor’u 10 yenerek kümede kalan Elazığspor, şehri sevince boğdu.
TFF 3. Lig 1. Grup’ta büyük sıkıntılarla sezona başlayan ve ara transfer döneminde Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın gayretleriyle transfer tahtasını açan Elazığspor, şehri sevince boğdu. 32. hafta itibarıyla küme düşme hattından çıkarak kalan haftalarda da hata yapmayan bordobeyazlılar, üst üste alınan galibiyetlerle kümede kalmayı başardı. Şüphesiz camianın elde ettiği başarıda en büyük pay sahibi ise Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları oldu.
Büyük çabalar sonucu transfer tahtasının açılmasında öncü olan başkan Şerifoğulları, akabinde takımı içeride dışarıdaki maçlarda yalnız bırakmadı ve Elazığspor'un kümeye tutunmasında başrol oynadı. Sosyal medya hesabından süreçle ilgili bir video paylaşan başkan Şerifoğulları, “İnandık ve başardık! Bu hikayeyi beraber yazdık” sözlerini paylaştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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