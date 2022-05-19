Elazığspor 36 attı, 51 yedi

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Elazığspor, TFF 3. Lig 1. Grup'ta sezonu ekşi 15 averajla tamamladı.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta son 10 haftada yakaladığı yenilmezlik serisiyle, ikili averaj farkıyla lige tutunan Elazığspor, sezonu ekşi 15 averaj ve 39 puanla noktaladı. 18 takımın mücadele ettiği TFF 3. Lig 1. Grup'ta özellikle sezonun ilk yarısını transfer yasağının da etkisiyle küme düşme potasında tamamlayan bordobeyazlı ekip, ikinci yarıda alınan seri galibiyetlere rağmen, sezona ekşi 15 averajla nokta koydu. Sezon boyunca rakip fileleri 36 kez havalandıran bordobeyazlılar, kalesinde ise 51 gol gördü.

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