Ukrayna'dan tahliye edilen 8 yaşındaki Melisa mutluluğunu resimlerine yansıttı

Ukrayna’da devam eden savaş nedeniyle tahliye edilerek Elazığ’a getirilen 8 yaşındaki Ahıska Türkü Melisa, yaşadığı mutluluğu yaptığı resme yansıttı.

Ukrayna'da devam eden savaşta ülkede mahsur kalan Ahıska Türklerinin tahliyesi 10 Mayıs Salı günü başlamıştı. Bu çerçevede toplamda 7 kafile halinde bin 113 Ahıska Türkü Elazığ'a kente gelerek, Aşağıdemirtaş Geçici Konaklama Merkezi'ne yerleştirildi. Ahıska Türkü 8 yaşındaki Melisa Khasanova ise yaşadığı mutluluğu yaptığı resme yansıttı. Melisa, ay yıldızlı bayrak, kalp, AFAD yazısı ve bir el resmi çizerek, mutluluğunu paylaştı. Melisa, yaptığı resmi konaklama merkezini ziyaret eden Elazığ Valisi Ömer Toraman’a hediye etti.

AFAD İl Müdürlüğü ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Savaşın en hüzünlü ve en derin acısını yaşayanlar şüphesiz çocuklardır. Ahıskalı Melisa da savaş mağduru çocuklardan bir tanesi. RusyaUkrayna savaşında çatışmaların arasında kalarak yaşanan tüm acılara tanıklık eden Melisa ve ailesi tahliye edilen diğer soydaşlarımızla beraber öz vatanlarına getirilerek, ilimizdeki AFAD Aşağıdemirtaş Geçici Barınma Merkezi'ne yerleştirildi. Bugün Melisa yaptığı resimle AFAD’a olan sevgisini tüm doğallığıyla göstererek teşekkür etti. Melisa, Türkiye’nin Ahıskalı Türklere uzattığı sıcacık ele minik elleriyle tutunarak öz vatanında olmaktan dolayı yaşadığı mutluluğu bizlerle paylaştı. Öz vatanına hoş geldin Melisa, öz vatanınıza hoş geldiniz aziz soydaşlarımız” denildi.

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