Elazığlı sporcu Türkiye şampiyonu oldu

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Elazığlı sporcu Muhammet Emir Mercan, para masa tenisi müsabakalarında 18 yaş altı özel sporcular kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'nun düzenlediği para masa tenisi müsabakalarında Elazığ Telepati Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Muhammet Emir Mercan 18 yaş altı özel sporcular kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Sporcumuzu, antrenör ve kulüp yöneticilerini tebrik ediyoruz” denildi.

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