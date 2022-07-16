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Komandoları aratmayan UMKE eğitimi Onlar sağlığın özel harekatı ’SÖH’ler

İHA

Komandoları aratmayan UMKE eğitimi Onlar sağlığın özel harekatı ’SÖH’ler

Sağlıkçıların Özel Harekatı olarak anılan Ulusal Medical Kurtarma Ekiplerine (UMKE) katılmak isteyen gönüllü sağlıkçılar, komando eğitimlerini aratmayan zorlu parkurlardan geçiyor.
Her türlü afet ve büyük kazalarda insanların hayata yeniden tutunması için canla başla mücadele eden UMKE gönüllüleri, fedakarlık gerektiren en zor mesleklerden birini icra edebilmek için çeşitli eğitimlere katılıyor. UMKE ekibine dahil olmak isteyen gönüllü sağlıkçıların eğitimi ise komando eğitimini aratmıyor. Bu çerçevede Elazığ’da 25 sağlıkçı, İl Sağlık Müdürlüğü UMKE Birimi tarafından eğitim aldı. 5 günlük eğitimde teorik eğitim alan gönüllüler, son günde hazırlanan parkurda tatbikat yaptı. Çamur içerisinde sürünerek engelleri aşan, tepelere tırmanan ve boruların içerisinden geçen sağlıkçılar, araç içerisinde sıkışan ve göçük altına kalan yaralıları kurtardı. Aynı zamanda eğitimler çerçevesinde sağlıkçılar, çadırlarda kalıp tulum içerisinde uyudu. Gece intikallerine katılarak zorlu etapları hatasız geçen gönüllü sağlıkçılar, UMKE sertifikası alarak kendilerine verilecek görevi beklemeye başladı.
Eğitimler hakkında bilgi veren Afet ve UMKE Birim Sorumlusu Yalçın Öngören, “Sağlık Bakanlığı 2022 faaliyet planı kapsamında ilimizde temel UMKE eğitimi ve tatbikatını gerçekleştirdik. Toplam süresi 5 gündü. Pratik ve teorik eğitimler verildi. Katılan arkadaşın tamamı sağlık personelidir. 90 müracaat oldu. Bakanlığımızın verdiği sayı çerçevesinde 25 kişi değerlendirmeleri sonrası bu eğitime tabi tutuldu. Çok geniş bir eğitim oldu. Parkurlar çok zorluydu. Enkaza yaklaşım, olay yeri değerlendirme, triyaj, trafik kazasına yaklaşım ve müdahale vardı. Çok zorlu ve güçlü parkurlarda başarılı arkadaşlarımız görevlerini icra etti. Bu başarıyı sağlayan arkadaşlarımıza katılım belgeleri verildi. Arkadaşlarımızı UMKE’ye kazandırmış olduk. İlimiz de toplamda 142 personelimiz var. 25 katılımcıyla beraber şuandaki personel sayımız 167 oldu” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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