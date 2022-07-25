Elazığspor’da olağanüstü genel kurul kararı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Elazığspor’da yönetim kurulu, olağanüstü genel kurul kararı aldı.

TFF 3. Lig’de yeni sezon öncesi hazırlıklarını tesislerinde sürdüren Elazığspor’da yönetim kurulu, olağanüstü genel kurul kararı aldı. Elazığspor Kulübü Derneği Tüzüğü'nün 16. maddesinde Genel Kurul Toplantıları başlıklı 3. bendi gereğince, 09 Ağustos Salı günü saat 17.30'da Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı yapılacak. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 17 Ağustos Çarşamba günü aynı yer ve saatte tekrarlanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.