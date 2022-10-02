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Şehit Astsubay Ataş´ın cenazesi Elazığ´a getirildi (3)

DHA

Şehit Astsubay Ataş´ın cenazesi Elazığ´a getirildi (3)


`VASİYETİYLE İLGİLİ KIZI BULMUŞLAR´
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş'ın (21) polis memuru olan babası Necat Ataş, oğlunun vatan için çalıştığını, vatan için şehit olduğunu belirterek, "Benim evladım son şehit de olmayacak, ilk şehit de değildir. Bu topraklar yıllarca şehit vermiştir, verecektir de. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin, ülkemizin birliğini bozmak isteyenlere fırsat vermesin" dedi. Necat Ataş, oğlunun görüntüleri ortaya çıkan ve arkadaşlarına söylediği vasiyetle ilgili LÖSEV´den  kendilerini aradıklarını belirterek, "Bu konu ile ilgili kendilerinin de bir çalışması varmış. Çocuğun da vasiyetini duyunca onlar da bire bir ilgilenecekleri bir kız çocuğu olduğunu söylediler. Allah onlardan da razı olsun inşallah. Kızı bulmuşlar en kısa zamanda bizimle irtibata geçeceklerdir. Benim oğluma görmek nasip olmadı ama inşallah biz göreceğiz. En son dün konuştuk, çok hoş şeyler söyledi, 'Yerim güzel, rahatız' dedi. Geçen hafta görüştüğümüzde şehit olan üsteğmenle ilgili konuşmuştu, üzülmüştü de. Gel dedim, 'Gelemem baba, şimdi gelirsem bana hain derler. Ben hain değilim ki' dedi. 'Ne zaman buradaki görevim biterse o zaman gelirim' dedi. Görevi de dün itibarıyla bitti, getirdik defnettik. Allah şehadetini kabul etsin, Allah bütün ölmüşlerimizden razı olsun, ondan da razı olsun. Biz hiç kendisinden incinmedik Allah inşallah kendisini incitmez" diye konuştu. (DHA)Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ,(DHA) DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2022-10-02 16:51:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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