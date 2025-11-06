Habertürk
        Elazığ son dakika haberler: Kaybolan otizmli çocuk dünden beri aranıyor | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Kaybolan otizmli çocuk dünden beri aranıyor!

        Elazığ'da, evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan otizmli 14 yaşındaki Veysel Bilen için arama çalışması başlatıldı. Ekipler, iz takip köpeğinin de kullanıldığı arama çalışmalarını sürdürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 15:27 Güncelleme: 06.11.2025 - 15:27
        Kaybolan otizmli çocuk dünden beri aranıyor!
        Elazığ'da, Gümüşkavak Mahallesi’nde dün öğle saatlerinde kimseye haber vermeden evden çıkan otizmli Veysel Bilen (14), geri dönmedi. Ailesi ve mahalleli, yaptıkları aramalardan sonuç alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

        BİRKAÇ KEZ EVDEN UZAKLAŞMIŞ

        DHA'daki habere göre ihbar üzerine bölgeye AFAD, Polis Arama Kurtarma ve UMKE ekipleri sevk edildi.

        Daha önce de birkaç kez evden uzaklaştığı ve suyu sevdiği bildirilen Bilen’in bulunması için ekipler, özellikle sulama kanalları çevresi ile ormanlık alanlarda arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

        İZ TAKİP KÖĞEİYLE ARANIYOR

        Ekipler, iz takip köpeğinin de kullanıldığı arama çalışmalarını sürdürüyor.

        #Elazığ
        #Son dakika haberler
