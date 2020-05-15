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Koronada elektronik alışverişi Efsane Cuma'yı yakaladı

Koronavirüs nedeniyle eve kapanan vatandaş başta bilgisayar ve bilgisayar malzemeleri ile televizyon olmak üzere elektronik malzemelere akın etti. Öyle ki yapılan alışverişin hem tutarı hem sayısı büyük indirimlerin yapıldığı Efsane Cuma dönemindekini yakaladı. Eve ilk kapandığı dönem yiyecek stoku yaptığı için sadece market ve gıda harcaması artan diğer harcamaları haftalık 7.7 milyar fren yapan vatandaşın kredi kartı harcamaları son iki haftadır yükselmeye başladı. Kredi kartları ile yapılan haftalık alışveriş virüs krizi öncesi 21 milyar liraya kadar çıkmışken 14 milyar liraya kadar düşmüştü. Hatta 4 günlük tatilin olduğu hafta 12.9 milyar liraya indi ancak o hafta veri eksik olduğu için dikkate almayabiliriz. Son iki haftada ise harcama tekrar artmaya başladı 1-8 Mayıs haftasında 16 milyar lirayı geçti. O hafta tüm kalemlerde bir artış olurken en çok göze çarpan elektronik ve bilgisayar harcamasının bir anda 1.1 milyardan 1.6 milyar liraya, satış adeti olarak da 3.4 milyondan 4.8 milyona çıkması oldu. Bu rakamlar Efsane Cuma rakamları ile hemen hemen aynı. Rahim Ak'ın haberi

Efsane Cuma

Salgının başlaması ile eve kapanan vatandaş başlangıçta sadece gıda stoku yaptığı için kredi kartı harcamaları dramatik şekilde düşmüş ve 7.4 milyar liralık bir harcama freni yaşanmıştı. Mart ayı ortasından itibaren gıda ve market alışverişlerinde haftalık bazda artış diğer kalemlerde ise önemli bir düşüş göze çarpıyordu. Ancak şokun atlatıldığına dair ilk işaretler 17 Nisan haftasında gelmeye başlamıştı. O hafta COVID-19'a yakalanıp iyileşen hasta sayısının yeni hasta sayısını geçmesi ve ölümlerin azalması Türkiye'nin umutlarını artırmıştı. Merkez Bankası rakamlarına göre mart ayı ortasında 21 milyar lira olan haftalık kredi kartı harcaması 10 Nisan haftasında 7.7 milyar liralık azalma ile 13.5 milyara gerilemişken 17 Nisan haftasında yüzde 13 artış ile 15.2 milyar liraya çıkmıştı.

TOPLAM HARCAMA 16 MİLYARI GEÇTİ

Sonrasında hem 23 Nisan hem 1 Mayıs haftalarında 4 günlük tatiller olduğu için haftalık kredi kartı harcama rakamları düşük geldi. 1-8 mayıs kart harcama rakamları ise normalleşmenin süratle geri geldiğini gösterdi. Eve ilk kapandığı dönem yiyecek stoku yaptığı için sadece market ve gıda harcaması artan diğer harcamaları haftalık 7.7 milyar fren yapan vatandaşın harcamaları son iki haftadır artmaya başladı. Kart harcaması 1-8 Mayıs haftasında 16 milyar lirayı geçti.

ADET OLARAK DA YÜZDE 41 YÜKSELİŞ

Merkez Bankası verilerine göre en ilginç ve göze çarpan rakam ise elektronik ve bilgisayar harcamalarında görüldü. Verilerden koronavirüs nedeniyle eve kapanan vatandaşın başta bilgisayar ve bilgisayar malzemeleri ile televizyon olmak üzere elektronik malzemelerine akın ettiği ortaya çıktı. Öyle ki yapılan alışverişin hem tutarı hem sayısı büyük indirimlerin yapıldığı Efsane Cuma dönemindekini yakaladı. O hafta tüm kalemlerde bir artış olurken elektronik ve bilgisayar harcamasının bir anda 1.1 milyardan 1.6 milyar liraya, satış adeti olarak da 3.4 milyondan 4.8 milyona çıktı. Oransal olarak son 2 haftada tüm harcamalar yüzde 27.7 yükselirken elektronik ve bilgisayar yüzde 51 tırmandı. Alışveriş sayısı açısından da toplamda alışveriş adedi yüzde 15 artarak 79 milyondan 90 milyona çıkarken elektronik malzeme ve bilgisayar satın alımı yüzde 41 zıplayarak 3.4 milyondan 4.8 milyona ulaştı. Bu rakamlar büyük indirimlerle tüketicilerin ilgisinin çekildiği ve böylece büyük çaplı harcamaların yapıldığın Efsane Cuma rakamları ile hemen hemen aynı düzeyi işaret ediyor. Bu astronomik artışta öğrencilerin online eğitimi nedeniyle alınan bilgisayar ve parçalarının etkili olduğu biliniyor.

TOPLAM HACAMA 16 MİLYAR LİRAYI GEÇTİ

TarihToplam haftalık harcama tutarıElektronik eşya ve bilgisayar harcama tutarıToplam haftalık harcama adediElektronik eşya ve bilgisayar satın alma adedi
23-06-201714.498.192749.474101.822.0262.267.306
30-06-201712.432.416584.30087.833.0321.813.751
07-07-201713.857.735772.92393.202.3032.184.366
14-07-201713.793.150713.17896.324.2512.194.196
21-07-201713.867.474714.15096.786.5102.123.896
28-07-201714.768.805687.95095.406.9902.021.890
04-08-201714.601.186684.42994.181.6291.987.536
11-08-201713.877.709724.02095.318.1702.118.107
18-08-201714.857.186751.58197.947.9222.270.317
25-08-201714.926.414756.79196.706.5392.190.897
01-09-201712.971.253644.16795.457.2051.892.965
08-09-201712.128.103584.81393.075.4082.085.978
15-09-201714.720.508813.32395.832.5512.375.363
22-09-201714.242.827815.42998.642.0162.388.598
29-09-201715.029.093899.29196.126.9142.416.420
06-10-201714.231.532836.93395.418.6742.358.071
13-10-201713.652.401759.34698.439.8732.418.482
20-10-201713.938.028748.99099.601.0072.333.613
27-10-201713.997.035785.20096.512.1482.275.373
03-11-201714.098.488756.46994.434.1772.205.136
10-11-201713.556.635692.26295.427.1582.165.779
17-11-201713.904.663782.251100.418.8202.447.506
24-11-201714.220.108966.135101.546.5732.862.056
01-12-201715.974.751825.55199.542.4342.406.682
08-12-201713.695.456715.91197.793.4432.206.714
15-12-201714.218.222782.329105.110.7102.633.085
22-12-201714.454.573866.002104.395.2412.735.597
29-12-201716.203.447946.037106.560.1352.747.744
05-01-201813.278.392755.163101.325.2072.453.007
12-01-201812.928.708689.23998.377.2592.505.165
19-01-201813.649.444724.10599.917.8402.529.206
26-01-201814.049.236742.43498.992.8202.476.520
02-02-201816.340.048738.47699.910.9742.335.385
09-02-201813.760.927715.59296.968.6372.426.625
16-02-201814.448.922794.807106.204.6002.781.608
23-02-201813.978.653765.908103.364.4612.547.862
02-03-201815.169.181776.073100.752.4832.471.762
09-03-201814.233.020734.740103.390.6782.514.582
16-03-201815.056.120787.598111.256.5842.629.377
23-03-201814.734.603767.770108.141.6302.471.777
30-03-201816.073.939782.295104.179.3162.439.268
06-04-201815.356.399745.582106.268.4402.370.574
13-04-201815.361.725778.724111.742.6002.675.252
20-04-201815.729.235785.563114.022.3612.642.681
27-04-201815.295.809755.642111.081.3952.435.610
04-05-201816.001.195783.479108.927.3652.417.925
11-05-201816.157.906873.110113.539.7382.905.072
18-05-201816.516.332887.874116.752.3522.945.408
25-05-201815.138.401837.477103.642.2262.547.521
01-06-201817.731.692847.471105.225.2322.559.339
08-06-201815.718.483814.122107.959.5692.582.901
15-06-201816.497.562809.266119.932.7112.613.996
22-06-201815.262.723796.792101.127.9522.552.304
29-06-201816.893.907821.693105.936.8042.413.901
06-07-201816.968.773831.723108.241.6472.421.571
13-07-201817.022.373863.299111.902.6302.581.834
20-07-201817.116.969832.654112.791.1942.538.388
27-07-201817.077.004810.126109.350.1982.390.235
03-08-201818.875.181873.541109.781.2282.445.283
10-08-201815.110.074749.592110.190.8642.637.074
17-08-201819.747.0941.019.843115.149.2132.692.119
24-08-201811.422.371467.31894.957.8181.493.504
31-08-201818.742.586881.482100.937.8462.298.590
07-09-201818.295.469858.545103.186.6972.323.600
14-09-201817.930.623908.123107.528.8512.601.469
21-09-201818.081.411903.865112.333.3742.571.874
28-09-201817.645.937857.394107.302.2242.455.530
05-10-201817.366.096831.744106.940.6462.481.755
12-10-201823.445.6301.832.494110.096.5532.528.397
19-10-201824.369.4241.782.298112.803.5412.613.672
26-10-201816.008.573785.766108.866.6112.440.007
02-11-201816.469.750776.209106.935.1192.263.896
09-11-201815.767.473752.073108.118.0472.384.693
16-11-201816.564.839983.399113.009.9463.005.841
23-11-201816.999.9301.220.125115.118.3163.289.979
30-11-201817.873.045923.120109.616.7502.615.112
07-12-201815.582.086753.616106.404.1202.308.482
14-12-201815.696.829796.410112.219.0332.580.855
21-12-201816.469.321875.724115.844.7712.708.115
28-12-201817.567.538985.495114.878.7082.671.873
04-01-201915.138.265840.397103.949.6362.301.847
11-01-201914.632.921647.147104.782.7642.307.253
18-01-201915.639.667739.818111.518.6422.561.351
25-01-201915.604.400730.525108.558.2302.403.914
01-02-201917.897.675740.923108.730.0522.328.001
08-02-201915.553.235731.513104.824.8292.468.537
15-02-201916.305.361848.907114.066.1812.827.260
22-02-201916.663.815809.880113.549.7002.667.410
01-03-201917.550.889813.698110.112.9752.563.273
08-03-201916.891.920814.906113.735.7852.617.151
15-03-201917.191.090874.423119.720.5392.888.618
22-03-201917.485.171911.935118.812.8402.735.383
29-03-201918.139.995917.357113.629.5922.630.679
05-04-201917.017.363795.473109.971.0672.482.670
12-04-201915.656.027715.663106.189.3182.559.627
19-04-201917.754.901832.930119.869.3362.750.955
26-04-201917.567.231806.307117.547.8542.561.992
03-05-201918.925.579853.601117.536.2582.518.560
10-05-201916.504.770833.075104.368.2592.753.075
17-05-201915.092.582797.34999.771.5632.813.611
24-05-201917.843.058815.968117.015.9672.654.973
31-05-201921.542.780865.228123.109.0102.516.206
07-06-201913.848.551504.286109.182.0881.678.818
14-06-201919.471.469959.087119.834.9382.839.052
21-06-201920.238.1271.028.168125.631.2722.849.001
28-06-201920.049.9311.048.928120.166.0032.642.795
05-07-201919.689.5651.001.386114.607.7432.564.423
12-07-201919.422.471878.218119.292.3892.705.244
19-07-201918.610.377821.662113.579.9772.484.103
26-07-201919.473.460865.044117.287.3442.554.489
02-08-201921.196.251900.885115.716.9642.527.847
09-08-201920.163.859926.220119.963.1292.606.280
16-08-201914.348.397624.30899.715.4491.931.717
23-08-201919.438.102937.218108.258.8822.625.346
30-08-201919.063.007945.629109.772.6572.518.362
06-09-201919.771.145940.158110.685.1592.621.563
13-09-201920.017.6251.007.200120.287.5302.968.700
20-09-201917.689.804884.535108.137.6022.740.329
27-09-201919.044.137951.842117.128.8822.776.902
04-10-201919.367.708939.973113.666.2672.662.538
11-10-201917.547.940893.779110.243.4912.658.229
18-10-201915.788.852869.431103.536.7932.794.609
25-10-201919.097.0621.031.634120.555.0992.862.762
01-11-201918.583.947944.188115.775.8982.582.435
08-11-201917.894.555905.710113.853.6062.700.424
15-11-201919.706.1151.483.090124.759.4924.586.733
22-11-201919.161.9011.375.667123.707.0453.819.160
29-11-201921.650.1431.793.466126.149.5764.996.927
06-12-201919.407.5031.068.387116.870.5093.036.717
13-12-201918.093.482932.265120.205.8532.897.581
20-12-201919.446.6291.041.408127.392.1902.967.719
27-12-201919.601.4591.129.179124.267.4702.923.874
03-01-202019.515.5901.165.545123.823.2372.780.441
10-01-202017.752.033950.176117.602.6132.822.651
17-01-202018.883.2941.019.472124.023.5613.007.154
24-01-202018.589.3101.018.977119.370.0212.809.050
31-01-202021.869.0141.016.173116.855.7392.704.177
07-02-202018.674.3181.064.681114.932.9122.990.924
14-02-202018.649.5721.139.499121.422.6363.213.049
21-02-202019.722.9941.120.525126.859.7353.113.379
28-02-202020.231.0571.133.326127.465.0763.007.721
06-03-202020.650.4721.126.628129.569.3683.012.952
13-03-202021.272.3081.211.669142.984.6653.568.092
20-03-202019.568.9161.160.668123.158.8233.147.373
27-03-202013.497.929986.88082.635.8022.866.799
03-04-202014.123.4571.079.60380.249.5503.250.174
10-04-202013.488.7411.148.64382.659.3153.641.302
17-04-202015.236.3431.257.77689.523.3233.812.357
24-04-202012.965.9241.110.62578.260.4563.440.774
01-05-202015.262.9681.253.40179.673.3213.659.755
08-05-202016.558.9221.667.74390.203.2614.854.327

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