Rahim Ak rak@cyh.com.tr

Salgının başlaması ile eve kapanan vatandaş başlangıçta sadece gıda stoku yaptığı için kredi kartı harcamaları dramatik şekilde düşmüş ve 7.4 milyar liralık bir harcama freni yaşanmıştı. Mart ayı ortasından itibaren gıda ve market alışverişlerinde haftalık bazda artış diğer kalemlerde ise önemli bir düşüş göze çarpıyordu. Ancak şokun atlatıldığına dair ilk işaretler 17 Nisan haftasında gelmeye başlamıştı. O hafta COVID-19'a yakalanıp iyileşen hasta sayısının yeni hasta sayısını geçmesi ve ölümlerin azalması Türkiye'nin umutlarını artırmıştı. Merkez Bankası rakamlarına göre mart ayı ortasında 21 milyar lira olan haftalık kredi kartı harcaması 10 Nisan haftasında 7.7 milyar liralık azalma ile 13.5 milyara gerilemişken 17 Nisan haftasında yüzde 13 artış ile 15.2 milyar liraya çıkmıştı.

TOPLAM HARCAMA 16 MİLYARI GEÇTİ

Sonrasında hem 23 Nisan hem 1 Mayıs haftalarında 4 günlük tatiller olduğu için haftalık kredi kartı harcama rakamları düşük geldi. 1-8 mayıs kart harcama rakamları ise normalleşmenin süratle geri geldiğini gösterdi. Eve ilk kapandığı dönem yiyecek stoku yaptığı için sadece market ve gıda harcaması artan diğer harcamaları haftalık 7.7 milyar fren yapan vatandaşın harcamaları son iki haftadır artmaya başladı. Kart harcaması 1-8 Mayıs haftasında 16 milyar lirayı geçti.

ADET OLARAK DA YÜZDE 41 YÜKSELİŞ

Merkez Bankası verilerine göre en ilginç ve göze çarpan rakam ise elektronik ve bilgisayar harcamalarında görüldü. Verilerden koronavirüs nedeniyle eve kapanan vatandaşın başta bilgisayar ve bilgisayar malzemeleri ile televizyon olmak üzere elektronik malzemelerine akın ettiği ortaya çıktı. Öyle ki yapılan alışverişin hem tutarı hem sayısı büyük indirimlerin yapıldığı Efsane Cuma dönemindekini yakaladı. O hafta tüm kalemlerde bir artış olurken elektronik ve bilgisayar harcamasının bir anda 1.1 milyardan 1.6 milyar liraya, satış adeti olarak da 3.4 milyondan 4.8 milyona çıktı. Oransal olarak son 2 haftada tüm harcamalar yüzde 27.7 yükselirken elektronik ve bilgisayar yüzde 51 tırmandı. Alışveriş sayısı açısından da toplamda alışveriş adedi yüzde 15 artarak 79 milyondan 90 milyona çıkarken elektronik malzeme ve bilgisayar satın alımı yüzde 41 zıplayarak 3.4 milyondan 4.8 milyona ulaştı. Bu rakamlar büyük indirimlerle tüketicilerin ilgisinin çekildiği ve böylece büyük çaplı harcamaların yapıldığın Efsane Cuma rakamları ile hemen hemen aynı düzeyi işaret ediyor. Bu astronomik artışta öğrencilerin online eğitimi nedeniyle alınan bilgisayar ve parçalarının etkili olduğu biliniyor.

TOPLAM HACAMA 16 MİLYAR LİRAYI GEÇTİ