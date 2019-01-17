Kütahya'da ormanlık alanda yollarını kaybeden 4 elektrik dağıtım şirketi görevlisinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

AA'nın haberine göre, Radar mevkiindeki askeri bölgedeki elektrik arızası için giden 4 elektrik dağıtım şirketi çalışanı, karlı zemin nedeniyle araçlarını bıraktıktan sonra belirlenen noktaya yaya olarak ulaşmaya çalıştı. Ormanlık alanda yollarını kaybeden 4 çalışan, durumu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarmaya bildirdi.

YOĞUN UĞRAŞLARA RAĞMEN ULAŞILAMADI

Telefonla ulaşılan çalışanların hayatta kalabilmeleri için AFAD ve sağlık görevlileri yönlendirmelerde bulundu. Telefonlarının şarjlarının bitmemesi için sadece bir telefonla iletişim sağlanırken, diğer 3'ünün telefonları özellikle kapalı tutuluyor. Yoğun uğraşlara rağmen ekiplerin bölgeye ulaşamamaları üzerine koordinatları belirlenen kişilerin kurtarılması için helikopter desteği istendi.