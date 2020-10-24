Elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - MERSİN

Kutlay Doğdu idaresindeki 33 VB 163 plakalı otomobil, Mersin-Antalya kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otelin girişindeki elektrik direğine çarptı.Sürücü, sıkıştığı otomobilden kaza yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkartıldı.Daha sonra ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Doğdu'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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