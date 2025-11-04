1 Ocak 2026’dan itibaren yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle, yıllık elektrik tüketimi 4 bin kWh’ı geçen yaklaşık 2,5 milyon abone, devlet desteğinden yararlanamayacak. Bu adım, enerji sübvansiyonlarının daha dengeli biçimde paylaşılmasını sağlamak ve tasarruf bilincini güçlendirmek amacıyla atılıyor. İşte elektrik faturalarındaki devlet desteği sınırı, kapsam dışında kalacak aboneler ve uygulamaya dair tüm ayrıntılar...