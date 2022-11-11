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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Adana'da elektrikli bisiklette akılalmaz görüntü: İki kadın, serum bağlı bir çocuk - Haberler
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Eline serum bağlı çocuk ile 2 kadını elektrikli bisikletiyle taşıdı

Adana'da akıllara durgunluk veren bir görüntü ortaya çıktı. Cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde bir kişinin elektrikli bisikletle, arkasında 2 kadın ve eline serum bağlı bir çocuğu taşıması dikkat çekti

Son dakika: Adana'da elektrikli bisiklette akılalmaz görüntü: İki kadın, serum bağlı bir çocuk - Haberler
Elektrikli bisiklette akılalmaz görüntü!
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DHA

Adana'da bir kişinin, arkasındaki 2 kadın ile eline serum bağlı çocuğu elektrikli bisikletle taşıdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA'nın haberine göre, Yüreğir ilçesinde 1´i çocuk, 2´si kadın 4 kişinin plakasız elektrikli bisikletteki yolculuğu dikkat çekti.

TRAFİK IŞIKLARINI BİLE HİÇE SAYDI

Elektrikli bisikletin arkasındaki kadının kucağındaki çocuğun eline serum bağlı şekilde yolculuk yaptığı görüldü.

Kadın serumu yukarıda tutarken, sürücü de trafik ışıklarını hiçe sayarak trafikte ilerledi. Elektrikli bisiklet bir süre sonra gözden kaybolurken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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