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Elektrikli otomobillere yüzde 40'a varan ÖTV zammı

Türkiye'de yeni yeni sayıları artan elektrikli otomobillerde özel tüketim vergisi (ÖTV) artışı yaşandı. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni oranlara göre, motor gücü 85 kWh'ı geçmeyen elektrikli otomobillerin ÖTV oranı yüzde 3'ten yüzde 10'a, motor gücü 85 kWh ile 120 kWh arasında kalan elektrikli otomobillerin ÖTV oranı yüzde 7'den yüzde 25'e, motor gücü 120 kWh geçen elektrikli otomobillerin ÖTV oranı ise yüzde 15'ten yüzde 60'a yükseldi. Türkiye'de satılan elektrikli otomobillerin önemli bir bölümü lüks segmentte yer alıyor. Dolayısı ile bu gruptaki araçların ÖTV'lerinde yaşanan artış, etiket fiyatlarına yaklaşık yüzde 40 zam olarak yansıyacak. Öte yandan, yollara çıkmak için gün sayan yerli elektrikli otomobiller TOGG ve Günsel'de de ÖTV artışı meydana gelecek. Yiğitcan Yıldız yazdı...

Elektrikli otomobil fiyatları ne olacak? Son dakika: TOGG fiyatı etkilenecek!
Elektrikli otomobil fiyatları ne olacak?
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Elektrikli otomobillere uygulanan özel tüketim vergisinde ( ÖTV) değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni oranlara göre, sadece elektrik motorlu olan araçların ÖTV oranlarında değişiklik yapıldı.

Buna göre, motor gücü 85 kWh'ı geçmeyen elektrikli otomobillerin ÖTV oranı yüzde 3'ten yüzde 10 çıktı. Motor gücü 85 kWh ile 120 kWh arasında kalan elektrikli otomobillerin ÖTV oranı ise yüzde 25 olarak belirlenmiş durumda. Bu gruptaki araçların ÖTV oranı son düzenleme öncesi yüzde 7'ydi.

Yapılan değişiklikler ile birlikte, daha önce yüzde 15 oranında ÖTV uygulanan motor gücü 120 kWh geçen elektrikli otomobillerin yeni ÖTV oranı ise yüzde 60 oldu.

LÜKS ARAÇLARI VURDU

Türkiye'de elektrikli otomobil pazarında sayı olarak lüks segment otomobillerin ağırlığı bulunuyor. Bunlardan Porsche'ın Taycan modeli üç farklı versiyon ile satışa sunuluyor. Aracın 4S isimli giriş versiyonu 390 kW, Turbo isimli orta versiyonu 500 kW ve
Turbo S isimli üst versiyon 560 kW güç üretiyor.

Tüm Taycan versiyonlarının ÖTV'si yüzde 15'ten yüzde 60'a çıktığından modelin fiyatında yaklaşık yüzde 40 kadar artış yaşanacak. Geçen ay Taycan'ın fiyatının 1 milyon 450 bin TL civarında olduğu göz önüne alındığında, aracın fiyatında en az 550 bin TL'lik artış yaşanacağı sonucuna varılabilir.

BMW'nin iX3 modelinin gücü ise 210 kW olarak belirtiliyor. Nisan ayından itibaren Türkiye’de yollara çıkacak aracın fiyatı 870 bin TL olarak açıklanmıştı.

Fakat, elektrikli otomobilin yeni ÖTV oranı yüzde 60 olarak belirlendiğinden, daha bayiye gelmeden iX3'ün fiyatı 300 bin TL'den fazla artmış oldu.

Jaguar'ın elektrikli SUV modeli I-Pace'in gücü de 298 kW olarak açıklanıyor. Bu elektrikli otomobilin ÖTV'si de Taycan gibi yüzde 60'lık dilime girmiş duruma.

Dolayısı ile I-Pace'in fiyatında da yüzde 40'a yakın artış meydana gelecek.

Mercedes-Benz'in geçtiğimiz aylarda Türkiye'de satışa sunduğu yüzde yüz elektrikli modeli EQC'nin motor gücü 300 kW olarak açıklanmıştı.

Bu otomobilde diğer premium rakipleri gibi yüzde 60 ÖTV dilimine girerek fiyatında yüzde 40 kadar artış yaşayacak.

Türkiye'de satılan bir başka yüzde yüz elektrikli otomobil de Mini'nin Electric modeli.

Bu aracın motor gücü 135 kW olduğundan, ÖTV'si de yüzde 15'ten yüzde 60'a yükseldi. Dolayısı ile bu aracın fiyatında da yüzde 40'a yakın artış olacak.

Renault da elektrikli otomobil satışı gerçekleştiren markalar arasında bulunuyor. Fransız markanın Twizy modeli 13 kW gücünde bir motora sahipken, Zoe modeli ise 80 kW gücündeki motor ile satılıyor.

Her iki otomobilin de yeni ÖTV oranı yüzde 10 olacak. Bu otomobillerin fiyatlarında da yüzde 7 kadar artış bekleniyor.

YERLİLERDE YOLA ÇIKMADAN VERGİ ARTIŞI

Yapılan ÖTV değişikliği ilk bakışta sadece ithal elektrikli otomobilleri etkilemiş gibi duruyor. Fakat, unutulmamalı ki Türkiye'nin yerli otomobili de yüzde yüz elektrikle çalışan bir otomobil olacak.

Geliştirme çalışmaları devam eden ve 2022 yılı sonunda yollara çıkması beklenen Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) üreteceği yerli otomobil, ilk etapta SUV karoser ile Gemlik'teki fabrikanın bantlarından inecek.

Yapılan açıklamalara göre, TOGG'un geliştirdiği yüzde yüz elektrikli SUV'un arkadan itişli (RWD) versiyonları 200 beygir, tüm tekerleklerden çekiş (AWD) sunan versiyonları ise 400 beygir güç sunacak.

Beygir gücünü kW'a çevirdiğimizde, arkadan itişli versiyonun 149 kW, dört tekerlekten çekişli daha güçlü versiyonun ise 298 kW gücünde olduğu görülüyor.

Yerli otomobilin bu haliyle tüm versiyonlarının yüzde 60 ÖTV dilimine gireceği söylenebilir.

Öte yandan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yerli ve milli otomobili Günsel de yüzde yüz elektrikle çalışan bir otomobil.

2021 sonunda satışına başlanması hedeflenen aracın motor gücü 140 kW olarak açıklanıyor. Dolayısı ile, Günsel de TOGG gibi elektrikli otomobiller için belirlenen en üst ÖTV dilimine girmiş durumda.

DÜNYADA DURUM NE?

Türkiye'de elektrikli otomobillerin vergisinde artış yaşanırken, dünyada ise tam aksi bir durum söz konusu. Özellikle Avrupa'da bir çok ülke kentlerdeki hava kirliliğini azaltmak adına sıfır emisyon üreten elektrikli otomobillere çeşitli teşvikler veriyor.

Avrupa'da elektrikli otomobillerin en yoğun kullanıldığı ülkelerin başında gelen Norveç'te, elektrikli araçlara yüzde 25 oranındaki KDV uygulanmıyor. Bu sayede üretim maliyeti daha yüksek olan elektrikli otomobiller, ülkedeki içten yanmalı modeller ile benzer fiyatlara alıcı bulabiliyor.

Almanya'da ise yüzde yüz elektrikli otomobil alımlarında 4 bin euroluk devlet desteği veriliyor. Ayrıca bu araçlardan 10 yıl boyunca taşıt vergisi alınmıyor.

Otomobillerin emisyon değerine göre vergilendirildiği Fransa'da, elektrikli araçların fiyatının en çok yüzde 27'sine kadar devlet desteği veriliyor. Ülkedeki elektrikli otomobil alıcıları toplam 8 bin 500 euroluk teşviklerden yararlanabiliyor.

Dünyanın en büyük otomobil ve elektrikli otomobil pazarı Çin'de işe elektrikli araçlara 2 bin 400 ile 3 bin 300 euro arasında değişen tutarlarda indirim uygulanıyor. ABD'de de elektrikli araç alıcıları 7 bin 500 dolarlık vergi indirimi alıyor.

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