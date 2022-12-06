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Haberler Gündem 3. Sayfa Elektrikli sacda ekmek yapan kadın öldü
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Elektrikli sac üzerinde ekmek yapan kadın hayatını kaybetti

Çorum'da, elektrik sac üzerinde ekmek yaparken akıma kapıldığı iddia edilen yabancı uyruklu kadın, olay yerinde hayatını kaybetti. Savcının incelemelerinin ardından kadının cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı

Elektrikli sacda ekmek yapan kadın öldü
Elektrikli sacda ekmek yapan kadın öldü
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İHA

Çorum'da, ekmek yaparken elektrik akımına kapılan kadın yaşamını yitirdi.

Olay, Gülabibey Mahallesi Küçük Abdullah 2. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, apartman dairesinde ekmek hazırlayan Irak uyruklu Mumine Basim Mutar (29), ekmeği pişirmek için kullandığı elektrikli sacdaki elektrik akımına kapıldı.

Komşusunun ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kadının cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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