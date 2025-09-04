MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 4 Eylül MasterChef eleme adayı kim oldu?
MasterChef Türkiye'de heyecan haftanın son dokunulmazlık oyunu ile sürdü. Mavi ve kırmızı takım haftanın 3. dokunulmazlığını kazanmak için tezgah başına geçti. Şefler yarışmacılardan haşlama yemekleri yapmalarını istedi. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" İşte 4 Eylül 2025 Perşembe MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan yarışmacı...
MasterChef'te dokunulmazlık oyunu için bekleyiş sona erdi. MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılar son takım oyununu kazanmak için karşı karşıya geldi. Hatırlanacağı gibi haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanırken, kırmızı takımdan Çağlar ve Ayten eleme potasına giden yarışmacılar olmuştu. . Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 4 Eylül Perşembe MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte detaylar...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te haftanın son dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
Takım oyununu kaybeden kırmızılar kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Sezer bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.
MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Bireysel dokunulmazlığın sahibi Sezer haftanın beşinci eleme adayı olarak Çağatay'ı seçti
Eleme potasına giden 6. yarışmacı ise takım oylaması sonucunda Mert oldu.
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.
Mavi Takım
Ayla (Takım Kaptanı)
Hakan
Sümeyye
Onur
Eylül
Özkan
Sercan
İhsan
Cansu
İrem
Kırmızı Takım
Çağlar (Takım Kaptanı)
Çağatay
Furkan
Sezer
Gizem
Mert
Ayten
Nisa
İlhan
Barış